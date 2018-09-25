احدث الأخبار

وداعا للجوازات والتذاكر.. تقنية ذكية تسرع من إجراءات السفر
أبرز المواد
 تونس: قتلى بفيضانات مفاجئة وتدخل عسكري لإجلاء عالقين
أبرز المواد
 الذهب مستقر مع انتظار المستثمرين
أبرز المواد
 قطار الحرمين يصل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمكة والمدينة
أبرز المواد
 النفط سيصل 100 دولار مطلع 2019
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان: خادم الحرمين يولي خدمة القرآن الكريم اهتماماً خاصاً
أبرز المواد
 شرطة القصيم تتوصل لأربعة مقيمين متهمين بقضايا نشل
أبرز المواد
 «نقص الأدلة» يرجئ محاكمة «يد داعش الطولى» في ألمانيا
أبرز المواد
 شاهد.. ضبط مخالفين لـ”حظر الصيد” بمكة!
أبرز المواد
 “بنك التنمية” يكشف عن المدة المقررة للتقديم على “قرض الزواج” من تاريخ عقد النكاح!
أبرز المواد
 “بعدما عثرت عليه الجهات الأمنية”.. والد المفقود السوري يعلق على واقعة اختفائه!
أبرز المواد
 غوتيريش: 155 مليون طفل يعانون سوء التغذية المزمن في العالم
أبرز المواد
وداعا للجوازات والتذاكر.. تقنية ذكية تسرع من إجراءات السفر

وداعا للجوازات والتذاكر.. تقنية ذكية تسرع من إجراءات السفر

أبرز المواد
تونس: قتلى بفيضانات مفاجئة وتدخل عسكري لإجلاء عالقين

تونس: قتلى بفيضانات مفاجئة وتدخل عسكري لإجلاء عالقين

أبرز المواد
الذهب مستقر مع انتظار المستثمرين

الذهب مستقر مع انتظار المستثمرين

أبرز المواد
قطار الحرمين يصل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمكة والمدينة

قطار الحرمين يصل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمكة والمدينة

أبرز المواد

الأمير سلطان بن سلمان: خادم الحرمين يولي خدمة القرآن الكريم اهتماماً خاصاً

الأمير سلطان بن سلمان: خادم الحرمين يولي خدمة القرآن الكريم اهتماماً خاصاً
http://almnatiq.net/?p=635858
المناطق_الرياض

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن العناية بالقرآن وعلومه، وتشجيع حفظه وتدبره، من الأمور التي تتصدر اهتمامات الدولة، ممثلة في أئمتها، وتحظى باهتمام واسع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ في الداخل والخارج, منوهاً بأن خادم الحرمين الشريفين يولي مسابقات ومشاريع خدمة القرآن الكريم اهتماماً خاصاً.

وأشار سموه إلى حرص خادم الحرمين الشريفين على أن يكون كتاب الله المنهج والنبراس الأول للبلاد، تأسيا بملوك الدولة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ ومروراً بأبنائه، إذ كانوا ولا يزالون يحرصون على العناية بكتاب الله، وسنة رسوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ بوصفهما المنهج الذي سارت عليه هذه البلاد في عهودها المختلفة.

وأثنى سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, مشيراً إلى أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ 40، التي تنظمها الوزارة في المسجد النبوي خلال شهر محرم الجاري، تأتي لتؤكد على تواصل الاهتمام والعناية بالقرآن الكريم، وتحفيز أبناء المسلمين على العناية به.

روابط ذات صلة

وداعا للجوازات والتذاكر.. تقنية ذكية تسرع من إجراءات السفر

وداعا للجوازات والتذاكر.. تقنية ذكية تسرع من إجراءات السفر
تونس: قتلى بفيضانات مفاجئة وتدخل عسكري لإجلاء عالقين

تونس: قتلى بفيضانات مفاجئة وتدخل عسكري لإجلاء عالقين
الذهب مستقر مع انتظار المستثمرين

الذهب مستقر مع انتظار المستثمرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*