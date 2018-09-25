الأمير سلطان بن سلمان: خادم الحرمين يولي خدمة القرآن الكريم اهتماماً خاصاً

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن العناية بالقرآن وعلومه، وتشجيع حفظه وتدبره، من الأمور التي تتصدر اهتمامات الدولة، ممثلة في أئمتها، وتحظى باهتمام واسع من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ في الداخل والخارج, منوهاً بأن خادم الحرمين الشريفين يولي مسابقات ومشاريع خدمة القرآن الكريم اهتماماً خاصاً.

وأشار سموه إلى حرص خادم الحرمين الشريفين على أن يكون كتاب الله المنهج والنبراس الأول للبلاد، تأسيا بملوك الدولة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ ومروراً بأبنائه، إذ كانوا ولا يزالون يحرصون على العناية بكتاب الله، وسنة رسوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ بوصفهما المنهج الذي سارت عليه هذه البلاد في عهودها المختلفة.

وأثنى سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, مشيراً إلى أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ 40، التي تنظمها الوزارة في المسجد النبوي خلال شهر محرم الجاري، تأتي لتؤكد على تواصل الاهتمام والعناية بالقرآن الكريم، وتحفيز أبناء المسلمين على العناية به.