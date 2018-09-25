قطار الحرمين يصل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمكة والمدينة

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تحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إحدى محطات قطار الحرمين السريع الخمس، الذي ينطلق على مسار كامل بطول 450 كيلومتراً، بسرعة تتجاوز 300 كم/ ساعة، ما يسهم في تقليص زمن السفر بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ليصل إلى ساعتين وعشر دقائق تقريبا، إذ سيستفيد من خدماته 8 ملايين نسمة، يمثلون سكان المدن الثلاث والمناطق التي حولها، خارج أوقات الذروة في موسمي الحج والعمرة. كما سيتمكن مستخدمو قطار الحرمين من السفر عبر محطة المدينة الاقتصادية بين الحرمين الشريفين خلال 55 دقيقة فقط. وتقع محطة قطار الحرمين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتستهدف خدمة عدد كبير من سكان المدن الثلاث والحجاج والمعتمرين، من خلال السفر بالقطار العالي السرعة؛ كما تمتاز المحطة بتوفير خدمات تتضمن مناطق تجارية ومكاتب للأعمال، ومراكز للتسوق ومتاجر ومطاعم وفنادق مختلفة الفئات وصالات رياضية وترفيهية؛ إضافة إلى مشاريع حيوية أخرى مزمع إنشاؤها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ من ضمنها واحة عالمية تضم متحفاً للتاريخ الإسلامي.

وتحتلّ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عبر ربطها بقطار الحرمين السريع الموقع الأمثل للوصول إليها خلال ساعة واحدة من جدّة ومكّة المكرمة والمدينة المنورة، بفضل شبكة السكك الحديدية.

واختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية موقعا لواحدة من محطات قطار الحرمين السريع سيجذب إليها كثيرا من المستثمرين والسكان؛ من مختلف مناطق المملكة، إذ يُمكِنْ لساكني رابغ الوصول إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في أقل من نصف ساعة، وفي أقل من ساعةٍ إلى كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويحيط بكل هذا ما تتيحه المدينة الاقتصادية من العيش وسط أسلوب حياة عصري وفريد وبنية تحتية متطورة.