الذهب مستقر مع انتظار المستثمرين

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استقر الذهب الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قد يوضح اتجاه زيادات أسعار الفائدة في المستقبل بينما تراقب الأسواق عن كثب تطورات الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

وكان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1199.06 دولار للأونصة، واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1203.70 دولار للأونصة.

وينتظر المستثمرون تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية ويسلط الضوء على مسار الزيادات في المستقبل.

وفي أخبار المعادن الثمينة الأخرى زادت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 14.26 دولار للأونصة.

واستقر البلاديوم عند 1057.60 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 فبراير شباط عند 1061.80 دولار. وارتفع البلاتين 0.6% إلى 829.20 دولار للأونصة.