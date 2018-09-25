برعاية ‫أمير القصيم .. وكيل الإمارة يشهد حفل‫ وزارة التعليم‫ باليوم الوطني88

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، شهد وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان، احتفاء وزارة التعليم باليوم الوطني 88 ، والذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، مساء يوم الاثنين 14-1-1440هـ، على مسرح مركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة. بحضور وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني، وعدد من قيادات وزارة التعليم، وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات.

وفور وصول وكيل الإمارة مقر الحفل اطلع على معرض الأندية الموسمية وأندية الحي الفائزة ببرنامج إجازتي 3 لصيف 1439هـ والبالغة 15 ناديًا “بنين-بنات” وكرم الإدارات التعليمية الفائزة وأنديتها في مسارات (الترفيه، التدريب والتقنية، التطوع والسياحة) بالإضافة إلى مسار خدمة ضيوف الرحمن.

وبدأ الحفل الخطابي بالنشيد الوطني ، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب عبداللطيف السلوم، فلوحة إنشادية ترحيبية بضيوف الحفل قدمتها طالبات الصفوف الأولية لمدارس المنطقة .

أعقبها كلمة وزارة التعليم أكد فيها وكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني أن ذكرى اليوم الوطني تستحضر أمجاد وانجازات الوطن منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، مبينًا بأن اليوم الوطني 88 نبض للقلوب وصوت للضمائر لتجديد الولاء والانتماء للوطن وقيادته.

ثم توالت فقرات الحفل، بحوار شعري يجسد التلاحم بين أبناء المملكة وروح التنوع والتعدد الذي يعيشه الوطن، فعرض مرئي عن رؤية 2030 يستشرف ويقرأ مخرجات الرؤية التي حققت الخير والرخاء للوطن. فأوبريت “سر .. بنا .. سلمان” والذي تضمن أربع لوحات شعرية، تمثل صور الولاء والانتماء للقيادة ومدى التطلع الذي يكتنزه شباب الوطن نحو مستقبل مشرق وزاهر، وتبرز حجم التطور النوعي للتعليم، ومراحل التقدم الحضاري والنهضوي بالمملكة.

وفي نهاية الحفل تسلم وكيل إمارة منطقة القصيم نيابة عن أمير المنطقة درع وزارة التعليم من وكيل الوزارة للأداء التعليمي، تقديرًا وعرفانًا من منسوبي التعليم بدعم سموه للمشهد التعليمي بالمنطقة.

وقد أعرب مدير عام التعليم بالقصيم عبدالله بن إبراهيم الركيان عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم وقيادات الوزارة على ثقتهم باختيارهم تعليم المنطقة لتنظيم احتفائية التعليم بذكرى اليوم الوطني 88 ، مؤكدًا بأن جميع قدرات وطاقات الإدارة العامة وخبراتها البشرية والفنية على أتم الاستعداد دائمًا لتنظيم أي مناسبة.

وقدم الركيان شكره لكافة الزملاء والزميلات في الإدارة من رؤساء وأعضاء اللجان نظير جهودهم الكبيرة في إنجاح حفل الوزارة باليوم الوطني.

حضر الحفل أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، ومدير عام التعليم بالقصيم إبراهيم الركيان ، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقيادات التعليمية.