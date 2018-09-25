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“العمل” تنفذ 4084 جولة تفتيشية للتحقق من توطين منافذ البيع في 4 أنشطة

“العمل” تنفذ 4084 جولة تفتيشية للتحقق من توطين منافذ البيع في 4 أنشطة
http://almnatiq.net/?p=635893
المناطق - الرياض

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 4084 جولة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، على منافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، وذلك منذ بدء تطبيق قرار توطينها مطلع العام الهجري الحالي.
وأسفرت الجولات التفتيشية، عن ضبط 300 مخالفة للأنشطة الأربع المطبق توطينها، في حين بلغ عدد المنشآت الملتزمة بالتوطين 3093 منشآه.
وجاء قرار توطين أربع أنشطة كمرحلة أولى من توطين 12 نشاطاً، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، في تاريخ 1 / 3 / 1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 1 / 5/ 1440هـ.
واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.
ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط : https://goo.gl/RYBMBf .
كما تم تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج “ممكنات التوطين للأنشطة المواطنة” والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.

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