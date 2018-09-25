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الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في جناح جمعية خطة حائل الخيرية .

الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في جناح جمعية خطة حائل الخيرية .
http://almnatiq.net/?p=635898
المناطق - حائل

زار صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل الركن الخاص لجمعية الخطة الخيرية ضمن مشاركتها في احتفالات مركز التنمية الاجتماعية المشاركة في فعاليات القطاعات بحديقة السلام حيث كان في استقباله، المدير التنفيذي للجمعية مطر مسير الشمري وعدد من موظفينها ، مستمعاً لشرح عن أحدث ما وصلت إليه الجمعية بمختلف برامجها من تميز في إعداد ونشر العمل الخيري بمختلف المستويات واطلع على عروض تعريفية عن الخدمات والتقنيات المتطورة التي تسهم في تعزيز العمل الخيري
ومشاركتها في اليوم الوطني بمختلف الأعمال .
من ناحية أخرى، أشاد نائب أمير المنطقة بمشاركة الجمعية بالفعاليات لهذا العام.
فيما قدم المدير التنفيذي درع تذكاري لسموه الكريم تقديرا لزيارته الكريمة ونقل بأسم رئيس مجلس الادارة الاستاذ ماجد الجبرين وعن كافة منسوبي الجمعية الشكر والامتنان لسمو نائب امير حائل علی زيارته للركن المشارك ضمن الاحتفالات الوطنية .

الجدير بالذكر أن جناح جمعية الخطة الخيرية بحائل حظي باهتمام الزوار ، وذلك للتعرف على ما محتوی خدماتها وأعمالها جعلت منها ذات قيمة خيرية عالية في المنطقة .

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نائب أمير منطقة حائل يزور احتفالات العمل والتنمية الاجتماعية بحديقة السلام

نائب أمير منطقة حائل يزور احتفالات العمل والتنمية الاجتماعية بحديقة السلام
نائب امير منطقة حائل يزور احتفالات العمل والتنمية الاجتماعية بحديقة السلام

نائب امير منطقة حائل يزور احتفالات العمل والتنمية الاجتماعية بحديقة السلام

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