احدث الأخبار

سياحة الباحة تحتفي باليوم الوطني 88
أبرز المواد
 برعاية ‫أمير القصيم .. وكيل الإمارة يشهد حفل‫ وزارة التعليم‫ باليوم الوطني88
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: لا ترخيص لأي أجهزة طبية لإجراء عمليات في المناطق الحساسة
أبرز المواد
 الشورى لـ”العدل”: دربوا القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات العدلية الحديثة
أبرز المواد
 أمير عسير يلتقي الأمير منصور آل سعود والرئيس التنفيذي لـ”السياحية”
منطقة عسير
 أمير جازان يرعى حفل اليوم الوطني ومنتدى المسؤولية الوطنية بتعليم جازان
منطقة جازان
 مستشفى الولادة والأطفال بتبوك يحتفل باليوم الوطني ويكرم ممرضة فلبينية أمضت 34 عاماً في خدمة المرضى
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في جناح جمعية خطة حائل الخيرية .
منطقة حائل
 “العمل” تنفذ 4084 جولة تفتيشية للتحقق من توطين منافذ البيع في 4 أنشطة
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في جدة
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعا من المواطنين
أبرز المواد
 ميليشيات الحوثي تقتحم مخازن برنامج الغذاء العالمي بالحديدة
أبرز المواد
سياحة الباحة تحتفي باليوم الوطني 88

سياحة الباحة تحتفي باليوم الوطني 88

أبرز المواد
برعاية ‫أمير القصيم .. وكيل الإمارة يشهد حفل‫ وزارة التعليم‫ باليوم الوطني88

برعاية ‫أمير القصيم .. وكيل الإمارة يشهد حفل‫ وزارة التعليم‫ باليوم الوطني88

أبرز المواد
“الغذاء والدواء”: لا ترخيص لأي أجهزة طبية لإجراء عمليات في المناطق الحساسة

“الغذاء والدواء”: لا ترخيص لأي أجهزة طبية لإجراء عمليات في المناطق الحساسة

أبرز المواد
الشورى لـ”العدل”: دربوا القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات العدلية الحديثة

الشورى لـ”العدل”: دربوا القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات العدلية الحديثة

أبرز المواد

أمير جازان يرعى حفل اليوم الوطني ومنتدى المسؤولية الوطنية بتعليم جازان

أمير جازان يرعى حفل اليوم الوطني ومنتدى المسؤولية الوطنية بتعليم جازان
http://almnatiq.net/?p=635899
المناطق - جازان

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان حفل اليوم الوطني وافتتاح منتدى المسؤولية الوطنية والذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان يوم غد الأربعاء ويستمر لمدة يومين 16 – 17 /1/ 1440هـ، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي وذلك في الصالات الذهبية بمدينة جيزان.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن رعاية سمو أمير المنطقة للحفل والمنتدى يأتي امتداداً للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للتعليم والاهتمام بأبنائهم وبناتهم والحرص على القرب منهم ومشاركتهم جميع الفعاليات ، كما يأتي استكمالاً للأدوار الكبيرة التي تقدمها وزارة التعليم في دعم التعليم في منطقة جازان والحرص على المشاركة في المبادرات والبرامج التي يقدمها وتقديم الدعم لها لتصبح واقعاً في الميدان التعليمي والتربوي.

وبين “الأحوس” أن المنتدى يستهدف شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات تزيد عن الألف معلم ومعلمة مستهدفين بشكل مباشر وعشرة الاف آخرين عبر القنوات ووسائل التواصل ، ويهدف إلى توعيتهم وتسليحهم بالمعارف والمهارات التي تعزز حس الوطنية لديهم والفكر المتفتح الناقد والحرية المنضبطة وفقاً لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف ، مضيفاً أن المنتدى يشكل أحد أدوات المجتمع ممثلاً في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وشركائها غايتها الإسهام الفاعل في بناء وتعزيز جيل واعٍ مسئول محافظاً على منجزات وطنه، رافداً لتطوره، مسهماً في تحقيق رؤية 2030.

وأوضح “الأحوس” أن المنتدى سيشتمل على أوراق علمية وورش عمل، وعروض مرئية بالإضافة إلى معرض مصاحب لأبرز جهود الميدان التعليمي ومؤسسات المجتمع المحلي تجاه تعزيز المسؤولية الوطنية، وسيتم تنفيذه في ضوء شراكة تعليمية ومجتمعية فاعلة ، مضيفاً أنه سيشارك في تنفيذ ورش المنتدى نخبة من القيادات والمسؤولين بكافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لضمان الاستفادة الكاملة من المنتدى والخروج بتوصيات تفيد الميدان التعليمي والتربوي.

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي عدد من الشهداء

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي عدد من الشهداء
وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي ” المباركي “

وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي ” المباركي “
مدير إسكان جازان يوم الوطن الثامن والثمانون فخر كافة السعوديون

مدير إسكان جازان يوم الوطن الثامن والثمانون فخر كافة السعوديون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*