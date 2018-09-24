أمير جازان يرعى حفل اليوم الوطني ومنتدى المسؤولية الوطنية بتعليم جازان

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان حفل اليوم الوطني وافتتاح منتدى المسؤولية الوطنية والذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان يوم غد الأربعاء ويستمر لمدة يومين 16 – 17 /1/ 1440هـ، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي وذلك في الصالات الذهبية بمدينة جيزان.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن رعاية سمو أمير المنطقة للحفل والمنتدى يأتي امتداداً للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للتعليم والاهتمام بأبنائهم وبناتهم والحرص على القرب منهم ومشاركتهم جميع الفعاليات ، كما يأتي استكمالاً للأدوار الكبيرة التي تقدمها وزارة التعليم في دعم التعليم في منطقة جازان والحرص على المشاركة في المبادرات والبرامج التي يقدمها وتقديم الدعم لها لتصبح واقعاً في الميدان التعليمي والتربوي.

وبين “الأحوس” أن المنتدى يستهدف شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات تزيد عن الألف معلم ومعلمة مستهدفين بشكل مباشر وعشرة الاف آخرين عبر القنوات ووسائل التواصل ، ويهدف إلى توعيتهم وتسليحهم بالمعارف والمهارات التي تعزز حس الوطنية لديهم والفكر المتفتح الناقد والحرية المنضبطة وفقاً لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف ، مضيفاً أن المنتدى يشكل أحد أدوات المجتمع ممثلاً في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وشركائها غايتها الإسهام الفاعل في بناء وتعزيز جيل واعٍ مسئول محافظاً على منجزات وطنه، رافداً لتطوره، مسهماً في تحقيق رؤية 2030.

وأوضح “الأحوس” أن المنتدى سيشتمل على أوراق علمية وورش عمل، وعروض مرئية بالإضافة إلى معرض مصاحب لأبرز جهود الميدان التعليمي ومؤسسات المجتمع المحلي تجاه تعزيز المسؤولية الوطنية، وسيتم تنفيذه في ضوء شراكة تعليمية ومجتمعية فاعلة ، مضيفاً أنه سيشارك في تنفيذ ورش المنتدى نخبة من القيادات والمسؤولين بكافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لضمان الاستفادة الكاملة من المنتدى والخروج بتوصيات تفيد الميدان التعليمي والتربوي.