أمير عسير يلتقي الأمير منصور آل سعود والرئيس التنفيذي لـ”السياحية”

المناطق - عسير

لستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم صاحب السمو الأمير منصور بن سعد بن فرحان آل سعود مساعد أمين عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية عضو مجلس رقابة سياحية يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السياحية بعسير علي بن أحمد العسكري .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالجميع , منوها بدور الشركة الوطنية للسياحة ( سياحية ) في منطقة عسير مطالباً في الوقت ذاته إلى بذل المزيد من الجهود لإيجاد مشاريع سياحية نوعية تخدم المنطقة وأهلها وخلق فرص عمل للشباب والشابات من خلال هذه المشاريع مع الاهتمام بالأماكن السياحية وسبل تطويرها , كما ناقش سموه عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك .

وفي نهاية اللقاء أعرب الأمير منصور آل سعود عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على حفاوة الاستقبال والاستماع إلى توجيهات سموه السديدة لما يخدم منطقة عسير في شتى المجالات.