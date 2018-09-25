غداً الاربعاء .. محافظة القرى تعيش “كرنفال “فرحة وطن

المناطق - الباحة

تتوشح محافظة القرى غداً الاربعاء “اللون الأخضر”، وتحتفي بيوم الوطن في ذكراه الثامنة والثمانين، عبر حزمة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية والفنية والتراثية، وتعيش مع سكانها “فرحة وطن”، بدعم بلدية القرى وبلدية معشوقة ومكتب تعليم المحافظة وبدعم من محافظة القرى وشركائها من لجان التنمية والجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة.

وسيكون سكان المحافظة على وجه الخصوص وعموم منطقة الباحة على موعد مع فعاليات وعروض منوعة، تبدأ من بعد صلاة العصر مباشرة، حيث سيشهد طريق الملك عبدالعزيز بمثلث بيدة انطلاقة سباق الماراثون للشباب والذي تنفذه بالشراكة لجنتي التنمية الاجتماعية بالأطاولة ببيده ، وينظمه ويشرف علية فريق أثر التطوعي، بجوائز مقدمة تفوق ثلاثة ألاف ريال، وتمتد الفعاليات بتقديم اكبر استعراض الدرجات النارية.

فيما سيكون زوار مهرجان الثروة الوطني على موعد مع حزمة من الفعاليات والتي تقدمها لجنة فنون محافظة القرى تمتد حتى صلاة العشاء ومنها “المرسم الحر للأطفال ، معرض الفنون التشكيلية ،مسرح للأطفال يتضمن مسابقات وهدايا وجوائز للعائلات. “اطقم ذهب و جوالات” ، فرقة انشاديه، فيما سيحظى الحضور بالعديد من الجوائز المنوعة.

فيما سيكون الجميع وبعد صلاة العشاء على موعد مع الاحتفال الرئيسي للمحافظة وأهلها بالمسرح المفتوح بمنتزه الثروة الوطني والذي سيكون من تقديم الاعلامية حنان العمري ، حيث سيشمل على العديد من الفقرات والكلمات ومن ابزرها قصيدة نبطية للشاعر علي بن نايف الغامدي ، فيما يقدم مكتب تعليم محافظة القرى لوحه وطنية بعنوان “لأني سعودي” يؤديها مجموعة من طلاب ثانوية الأطاولة ، فيما سيشاهد الحضور مبادرة “الوفاء من درر الشعراء” والتي تنظمها بلدية القرى، ثم تؤدي لجنة الفنون الشعبية بمحافظة القرى أوبريت “وطني الحبيب” ، ثم العرضة الجنوبية بمشاركة الشاعر عبد الواحد بن سعود والشاعر احمد الدرمحي وفرقة فنون القرى.

كما ستشهد الاحتفالية عروضاً للألعاب النارية والتي ستضيء سماء منتزه الثروة الوطني احتفالاً وابتهاجاً بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين.

من جانبه قال محافظ القرى خالد العبيلان : إن اليوم الوطني هو يوم لكل السعوديين، وهو مساحة نستذكر فيها تاريخ البلاد وحضارته وتراثه، ونحرص على أن تتضمن رسالتُنا للمجتمع غرسَ القيم وتعزيز الولاء للوطن وقيادته والحفاظ عليه وعلى مقدراته، كما نحرص على الأجيال الجديدة والشباب لننمي فيهم روح التضحية والاجتهاد من أجل تنمية هذه البلاد بسواعد أبنائها.

وأضاف “العبيلان” أن محافظة القرى تحتفى بذكرى اليوم الوطني تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بأهمية تنظيم البرامج والفعاليات التي تليق بمناسبة اليوم الوطني وبذل كافة الجهود من قبل الجهات المشاركة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية..

ووجّهه محافظ القرى الدعوة لأبناء المنطقة والزوار ولكفة وسائل الإعلام المختلفة والإعلاميين، للحضور والاستمتاع بفعاليات المحافظة غداً الاربعاء، والتي تُنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء النجاح بالمحافظة.