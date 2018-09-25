محافظ وادي الدواسر يشهد احتفال الأهالي باليوم الوطني‬

وادي الدواسر - شاجع الدوسري ‫ ‬

شهد محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبدالله بن سليمان المبارك، حفل أهالي وادي الدواسر بمناسبة اليوم الوطني الـ88، وذلك في حديقة الولامين .‬

وقد ابتدأ الاحتفال بالمسيرة الوطنية ” عهد وولاء ” التي شارك فيها عدد مديري ورؤساء الدوائر الحكومية والجهات الأمنية وعدد من الأعيان والمواطنين، ثم عروض الخيل ، ثم حضر الحفل الثقافي الذي انطلق بالسلام الوطني، تلاه آيات من القرآن الكريم للقارئ مران بن سويد بن دحبوب ، ثم لوحة إلقائية للطالب محمد بن وليد الرحيم بعنوان ” أنا السعودي ” نالت إعجاب الجميع ، تلاها أنشودة ” يا بلادي ” قدمها مجموعة من طالبات المحافظة.

وأوضح المدير التنفيذي للاحتفال مدير مؤسسة إشراقة النجاح لتنظيم المعرض والمؤتمرات الأستاذ غازي بن حسين المسعري خلال الكلمة التي ألقاها أن مناسبة الذكرى الـ88 لليوم الوطني هي إحدى مميزات الهوية الوطنية التي يفخر بها المجتمع السعودي، ويستذكر من خلالها المواطن الذكريات المجيدة التي تتواصل فخرًا واعتزازًا منذ توحيد هذه المملكة الغالية . وأثنى على دور محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبدالله بن سليمان المبارك على متابعته واهتمامه بتفاصيل الاحتفال بهذه المناسبة ، تلاه قصيدة شعرية فصيحة للشاعر محمد بن عبدالله آل شملان ثم قصيدة نبطية للشاعر مبارك بن دحيم المخاريم . عقب ذلك شاهد الحضور أوبريت ” ساراعي للمجد يا راية بلادي ” من كلمات الشاعر سلطان بن حسين المسعري وأداء المنشدين خالد المحيميد وعلوان الصيفان يحكي تاريخ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ، متضمناً لوحات وطنية وشعبية متنوعة ، جسدت مجالات التنمية التي شهدها الوطن منذ التأسيس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

‫وشارك المحافظ في العرضة السعودية ، كما رفع في كلمته باسمه وباسم أهالي المحافظة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني .‬

مشيراً إلى أن اليوم الوطني هو يوم توحيد هذا الكيان الغالي الذي يُعبر فيه بالفخر والاعتزاز بالمنجزات الحضارية .

وقدم شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية والأمنية والداعمين لهذه المناسبة ولمؤسسة إشراقة النجاح لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالصورة التي شهدت تميز الاحتفالية .