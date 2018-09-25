القبض على المتورطين في سرقة الصراف

المناطق - المدينة المنورة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن الجهات الأمنية باشرت ، بتاريخ ٦ / ١١/ ١٤٣٩ه ، بلاغا عن محاولة سرقة جهاز صرف آلي بطريق الأمير عبدالمجيد ، وقد أسفرت نتائج التحريات وإجراءات البحث والاستدلال – بتوفيق الله – عن القبض على المتورطين في ذلك وعددهم أربعة متهمين ، سعوديوا الجنسية بالعقد الثالث من العمر ، حيث أقروا بمحاولة سرقة أموالا من جهاز الصرف الآلي ، بالإضافة إلى قيامهم بسرقة خزنة من أحد المحلات التجارية بإستخدام سيارة مسروقة . وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

وشرطة منطقة المدينة المنورة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. – والله الهادي إلى سواء السبيل