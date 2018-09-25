خلال لقائه بقائد القوات الإماراتية .. نائب أمير نجران ينوه ببطولات قوات التحالف العربي

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أشاد صاحب السمو الملكي تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران ، بكفاءة وبسالة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات، المشاركة في قوات التحالف العربي الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم ، لنصرة وإنقاذ الشعب اليمني الشقيق ودحر المليشيات الحوثية الانقلابية المتعاضدة مع النظام الإيراني .

ونوه سموه خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم قائد القوة الإماراتية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن سعيد بن سالم السويدي بالبطولات العسكرية التي قام بها رجال القوات الإماراتية في ميدان العز والشرف بجانب أخوانهم المشاركين في التحالف ، مؤكداً سموه أن تلك البطولات والتضحيات هي محل فخر واعتزاز شعوب الأمتين العربية والإسلامية .