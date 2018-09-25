احدث الأخبار

مكافحة التبغ بالشمالية تقيم ورشة تدريبية لمراقبي الضبط
أبرز المواد
 ضمن جهودها في موسم العمرة ..وكالة شؤون المسجد النبوي تجدد سجاد الروضة الشريفة
أبرز المواد
 خلال لقائه بقائد القوات الإماراتية .. نائب أمير نجران ينوه ببطولات قوات التحالف العربي
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة
أبرز المواد
 القبض على المتورطين في سرقة الصراف
أبرز المواد
 محافظ وادي الدواسر يشهد احتفال الأهالي باليوم الوطني‬
أبرز المواد
 النقيب نادر العجمي يرجو الإستشهاد واليوم الصلاة عليه
أبرز المواد
 غداً الاربعاء .. محافظة القرى تعيش “كرنفال “فرحة وطن
أبرز المواد
 3 إجراءات للتحالف باليمن أكسبته الدعم الأميركي
أبرز المواد
 سياحة الباحة تحتفي باليوم الوطني 88
أبرز المواد
 برعاية ‫أمير القصيم .. وكيل الإمارة يشهد حفل‫ وزارة التعليم‫ باليوم الوطني88
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: لا ترخيص لأي أجهزة طبية لإجراء عمليات في المناطق الحساسة
أبرز المواد
مكافحة التبغ بالشمالية تقيم ورشة تدريبية لمراقبي الضبط

مكافحة التبغ بالشمالية تقيم ورشة تدريبية لمراقبي الضبط

أبرز المواد
ضمن جهودها في موسم العمرة ..وكالة شؤون المسجد النبوي تجدد سجاد الروضة الشريفة

ضمن جهودها في موسم العمرة ..وكالة شؤون المسجد النبوي تجدد سجاد الروضة الشريفة

أبرز المواد
خلال لقائه بقائد القوات الإماراتية .. نائب أمير نجران ينوه ببطولات قوات التحالف العربي

خلال لقائه بقائد القوات الإماراتية .. نائب أمير نجران ينوه ببطولات قوات التحالف العربي

أبرز المواد
مجلس الوزراء يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة

مجلس الوزراء يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة

أبرز المواد

خلال لقائه بقائد القوات الإماراتية .. نائب أمير نجران ينوه ببطولات قوات التحالف العربي

خلال لقائه بقائد القوات الإماراتية .. نائب أمير نجران ينوه ببطولات قوات التحالف العربي
http://almnatiq.net/?p=635952
المناطق - نجران

أشاد صاحب السمو الملكي تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران ، بكفاءة وبسالة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات، المشاركة في قوات التحالف العربي الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم ، لنصرة وإنقاذ الشعب اليمني الشقيق  ودحر المليشيات الحوثية الانقلابية المتعاضدة مع النظام الإيراني .

ونوه سموه  خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم قائد القوة الإماراتية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن  سعيد بن سالم السويدي بالبطولات العسكرية التي قام بها رجال القوات الإماراتية في ميدان العز والشرف بجانب أخوانهم المشاركين في التحالف ، مؤكداً سموه أن تلك البطولات والتضحيات هي محل فخر واعتزاز  شعوب الأمتين العربية والإسلامية .

روابط ذات صلة

مكافحة التبغ بالشمالية تقيم ورشة تدريبية لمراقبي الضبط

مكافحة التبغ بالشمالية تقيم ورشة تدريبية لمراقبي الضبط
ضمن جهودها في موسم العمرة ..وكالة شؤون المسجد النبوي تجدد سجاد الروضة الشريفة

ضمن جهودها في موسم العمرة ..وكالة شؤون المسجد النبوي تجدد سجاد الروضة الشريفة
مجلس الوزراء يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة

مجلس الوزراء يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*