ضمن جهودها في موسم العمرة ..وكالة شؤون المسجد النبوي تجدد سجاد الروضة الشريفة

المناطق - المدينة المنورة

استمراراً لجهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في تغيير سجاد المسجد النبوي لاستقبال توافد المعتمرين من شتى بقاع الأرض ، قامت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بقسم السجاد التابع لإدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي بتجديد سجاد الروضة الشريفة بالمسجد النبوي بسجاد وطني فاخر معلم باستقامة الصفوف و ذو جودة عالية .

وأوضح مدير قسم السجاد بالوكالة الأستاذ بندر الحسيني أنه تم تغيير خمسون سجادة بالروضة الشريفة وُضعت بآلية متطورة من خلال أجهزة حرارية حديثة تُمكن من فرش السجاد بدون فواصل بينهما .

وأضاف الحسيني أن تغيير وتجديد السجاد بالمسجد النبوي يأتي في إطار منظومة متكاملة تقوم بها وكالة الرئاسة للاهتمام بجميع شؤون المسجد النبوي وتهيئة مختلف الوسائل والخدمات المقدمة للزوار والمصلين بتوجيهات من معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومتابعة من فضيلة الشيخ صالح بن خالد المزيني وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي في استمرار منظومة الخدمات التي تقدم لراحة المصلين والزائرين في المسجد النبوي .

ونوه مدير قسم السجاد أن هذه الجهود في تجديد السجاد ونظافة المسجد النبوي تتطلب حرص واهتمام مقدمي سفر الإفطار ومشاركتهم في جعل المسجد النبوي وساحاته مكاناً نظيفاً مناسباً للصلاة والعبادة ويعكس الصورة المشرفة للمسجد النبوي ومكانته.

ويأتي ذلك حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين بالمسجد النبوي والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين وتسهيل أداء عبادتهم، في ظل التوجيهات الكريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وسمو أمير منطقة المدينة المنورة في خدمة المسجد النبوي وقاصديه.