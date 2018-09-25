احدث الأخبار

مكافحة التبغ بالشمالية تقيم ورشة تدريبية لمراقبي الضبط
أبرز المواد
 ضمن جهودها في موسم العمرة ..وكالة شؤون المسجد النبوي تجدد سجاد الروضة الشريفة
أبرز المواد
 خلال لقائه بقائد القوات الإماراتية .. نائب أمير نجران ينوه ببطولات قوات التحالف العربي
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة
أبرز المواد
 القبض على المتورطين في سرقة الصراف
أبرز المواد
 محافظ وادي الدواسر يشهد احتفال الأهالي باليوم الوطني‬
أبرز المواد
 النقيب نادر العجمي يرجو الإستشهاد واليوم الصلاة عليه
أبرز المواد
 غداً الاربعاء .. محافظة القرى تعيش “كرنفال “فرحة وطن
أبرز المواد
 3 إجراءات للتحالف باليمن أكسبته الدعم الأميركي
أبرز المواد
 سياحة الباحة تحتفي باليوم الوطني 88
أبرز المواد
 برعاية ‫أمير القصيم .. وكيل الإمارة يشهد حفل‫ وزارة التعليم‫ باليوم الوطني88
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: لا ترخيص لأي أجهزة طبية لإجراء عمليات في المناطق الحساسة
أبرز المواد
مكافحة التبغ بالشمالية تقيم ورشة تدريبية لمراقبي الضبط

مكافحة التبغ بالشمالية تقيم ورشة تدريبية لمراقبي الضبط

أبرز المواد
ضمن جهودها في موسم العمرة ..وكالة شؤون المسجد النبوي تجدد سجاد الروضة الشريفة

ضمن جهودها في موسم العمرة ..وكالة شؤون المسجد النبوي تجدد سجاد الروضة الشريفة

أبرز المواد
خلال لقائه بقائد القوات الإماراتية .. نائب أمير نجران ينوه ببطولات قوات التحالف العربي

خلال لقائه بقائد القوات الإماراتية .. نائب أمير نجران ينوه ببطولات قوات التحالف العربي

أبرز المواد
مجلس الوزراء يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة

مجلس الوزراء يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة

أبرز المواد

ضمن جهودها في موسم العمرة ..وكالة شؤون المسجد النبوي تجدد سجاد الروضة الشريفة

ضمن جهودها في موسم العمرة ..وكالة شؤون المسجد النبوي تجدد سجاد الروضة الشريفة
http://almnatiq.net/?p=635955
المناطق - المدينة المنورة

استمراراً لجهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في تغيير سجاد المسجد النبوي لاستقبال توافد المعتمرين من شتى بقاع الأرض ، قامت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بقسم السجاد التابع لإدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي بتجديد سجاد الروضة الشريفة بالمسجد النبوي بسجاد وطني فاخر معلم باستقامة الصفوف و ذو جودة عالية .

وأوضح مدير قسم السجاد بالوكالة الأستاذ بندر الحسيني أنه تم تغيير خمسون سجادة بالروضة الشريفة وُضعت بآلية متطورة من خلال أجهزة حرارية حديثة تُمكن من فرش السجاد بدون فواصل بينهما .

وأضاف الحسيني أن تغيير وتجديد السجاد بالمسجد النبوي  يأتي في إطار منظومة  متكاملة تقوم بها وكالة الرئاسة للاهتمام بجميع شؤون المسجد النبوي وتهيئة مختلف الوسائل والخدمات المقدمة للزوار والمصلين بتوجيهات من معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومتابعة من فضيلة الشيخ صالح بن خالد المزيني وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي في استمرار منظومة الخدمات التي تقدم لراحة المصلين والزائرين في المسجد النبوي .

ونوه مدير قسم السجاد أن هذه الجهود في تجديد السجاد ونظافة المسجد النبوي تتطلب حرص واهتمام مقدمي سفر الإفطار ومشاركتهم  في جعل المسجد النبوي وساحاته مكاناً نظيفاً مناسباً للصلاة والعبادة ويعكس الصورة المشرفة للمسجد النبوي ومكانته.

 

ويأتي ذلك حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين بالمسجد النبوي والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين وتسهيل أداء عبادتهم، في ظل التوجيهات الكريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وسمو أمير منطقة المدينة المنورة في خدمة المسجد النبوي وقاصديه.

 

روابط ذات صلة

مكافحة التبغ بالشمالية تقيم ورشة تدريبية لمراقبي الضبط

مكافحة التبغ بالشمالية تقيم ورشة تدريبية لمراقبي الضبط
خلال لقائه بقائد القوات الإماراتية .. نائب أمير نجران ينوه ببطولات قوات التحالف العربي

خلال لقائه بقائد القوات الإماراتية .. نائب أمير نجران ينوه ببطولات قوات التحالف العربي
مجلس الوزراء يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة

مجلس الوزراء يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*