مكافحة التبغ بالشمالية تقيم ورشة تدريبية لمراقبي الضبط

المناطق - عرعر

نفذت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الحدود الشمالية ورشة عمل و دورة تدريبية لعدد 20 مراقب ضبط في جميع مستشفيات المنطقة ، و تم خلال الورشة تدريب المراقبين على آلية الضبط و الإجراءات المتبعة حيال مرتكب المخالفة و كيفية التعامل مع من يقومون بتعاطي التبغ في المنشآت الصحية أو داخل أسوارها .

ويعد التدخين في المنشآت الحكومية مخالفة للمرسوم الملكي (م٥٦) الصادر بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٨ حيت يمنع النظام التدخين في المرافق الحكومية وتقتضي التعليمات تغريم المخالفين مبلغ وقدره (٢٠٠) ريال عبر التطبيق الالكتروني .

وتم تخصيص عدد 20 مراقب لكل مستشفى لتشديد الرقابة على منع التدخين في المنشآت الصحية و ضبط المخالفين ، وتم رفع بياناتهم إلى الوزارة لإصدار البطاقات لهم وتسليمهم ” الأرقام السرية” الخاصة بخدمة الضبط .

وهذا الإجراء سوف يخفف الضغط على اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الرئيسية في المنطقة لتقوم بأعمالها الأخرى وتجعل ضبط المخالفين متاح على مدار الساعة في المنشآت الصحية