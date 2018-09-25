نفذت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الحدود الشمالية ورشة عمل و دورة تدريبية لعدد 20 مراقب ضبط في جميع مستشفيات المنطقة ، و تم خلال الورشة تدريب المراقبين على آلية الضبط و الإجراءات المتبعة حيال مرتكب المخالفة و كيفية التعامل مع من يقومون بتعاطي التبغ في المنشآت الصحية أو داخل أسوارها .
ويعد التدخين في المنشآت الحكومية مخالفة للمرسوم الملكي (م٥٦) الصادر بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٨ حيت يمنع النظام التدخين في المرافق الحكومية وتقتضي التعليمات تغريم المخالفين مبلغ وقدره (٢٠٠) ريال عبر التطبيق الالكتروني .
وتم تخصيص عدد 20 مراقب لكل مستشفى لتشديد الرقابة على منع التدخين في المنشآت الصحية و ضبط المخالفين ، وتم رفع بياناتهم إلى الوزارة لإصدار البطاقات لهم وتسليمهم ” الأرقام السرية” الخاصة بخدمة الضبط .
وهذا الإجراء سوف يخفف الضغط على اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الرئيسية في المنطقة لتقوم بأعمالها الأخرى وتجعل ضبط المخالفين متاح على مدار الساعة في المنشآت الصحية
مكافحة التبغ بالشمالية تقيم ورشة تدريبية لمراقبي الضبط
نفذت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الحدود الشمالية ورشة عمل و دورة تدريبية لعدد 20 مراقب ضبط في جميع مستشفيات المنطقة ، و تم خلال الورشة تدريب المراقبين على آلية الضبط و الإجراءات المتبعة حيال مرتكب المخالفة و كيفية التعامل مع من يقومون بتعاطي التبغ في المنشآت الصحية أو داخل أسوارها .
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