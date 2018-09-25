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مكافحة التبغ بالشمالية تقيم ورشة تدريبية لمراقبي الضبط

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مكافحة التبغ بالشمالية تقيم ورشة تدريبية لمراقبي الضبط

مكافحة التبغ بالشمالية تقيم ورشة تدريبية لمراقبي الضبط
http://almnatiq.net/?p=635958
المناطق - عرعر

نفذت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الحدود الشمالية ورشة عمل و دورة تدريبية لعدد  20 مراقب ضبط في جميع مستشفيات المنطقة  ، و تم خلال الورشة تدريب المراقبين على آلية الضبط و الإجراءات المتبعة حيال مرتكب المخالفة و كيفية التعامل مع من يقومون بتعاطي التبغ في المنشآت الصحية أو داخل أسوارها .
ويعد التدخين في المنشآت الحكومية  مخالفة  للمرسوم الملكي (م٥٦)  الصادر بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٨ حيت يمنع النظام التدخين في المرافق الحكومية وتقتضي التعليمات تغريم المخالفين مبلغ وقدره (٢٠٠) ريال  عبر التطبيق الالكتروني .
وتم تخصيص  عدد 20 مراقب لكل مستشفى لتشديد الرقابة على منع التدخين في المنشآت الصحية و ضبط المخالفين ، وتم رفع بياناتهم إلى الوزارة لإصدار البطاقات لهم وتسليمهم ” الأرقام السرية”  الخاصة بخدمة الضبط .
وهذا الإجراء سوف يخفف الضغط على اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الرئيسية في المنطقة لتقوم بأعمالها الأخرى وتجعل ضبط المخالفين متاح على مدار الساعة في المنشآت الصحية

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