صحة تبوك تحتفي مع منسوبيها باليوم الوطني الـ 88

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نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثله بإدارة التواصل الداخلي اليوم, احتفالا لمنسوبيها باليوم الوطني الـ 88 لتأسيس المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه -, وذلك في مقر المديرية بتبوك, بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي ومساعديه ومديري الادارات والموظفين.

وتخلل الحفل قصائد وطنية بهذه المناسبة التي تجسد تلاحم الشعب مع القادة.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي أن هذه المناسبة فخر واعتزاز نستشرق ماضٍ عظيم ونعيش فيه حاضراً متألقا نستشرق فيه مستقبلاً واعد لمزيداً من الخير والإنجازات لهذا البلد المعطاء, مشيرا إلى أن المملكة تواصل مسيرة الخير والبناء برؤية طموحة وإنجازات عملاقة شملت أيضا الجانب الصحي, سائلاً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.