احدث الأخبار

مدير جامعة الملك خالد يرعى فعاليات لقاء استثمار الماضي في صنع المستقبل لليوم الوطني 88
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان يستقبل طلاب مدرسة الملك عبدالله وفصول الأمل بمناسبة اليوم الوطني
منطقة جازان
 (كسائي) عسير الأول على المملكة في مسار الترفيه
منطقة عسير
 أمير عسير يوجه بالتحقيق في قضية الطفلة جنى الشهري
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يدشن قطار الحرمين السريع
أبرز المواد
 الفرم: في اليوم الوطني 88.. يستلهم الوطن والمواطن ملحمة تاريخية وذكرى عظيمة
أبرز المواد
 فنون المدينة تنظم معرضا فنيا في مطار المدينة
أبرز المواد
 “هدف” يستعرض في ندوة “اليوم الوطني ومسيرة 88 عاما” سُبل تنمية الموارد البشرية وتأهيلها لسوق العمل بمشاركة عدد من الاقتصاديين
أبرز المواد
 أمانة الشرقية : الانتهاء من مركز الملك عبدالله الحضاري عام 2020 .. واستقطاب شركات عالمية ومحلية للاستثمار والإدارة
أبرز المواد
 صحة تبوك تحتفي مع منسوبيها باليوم الوطني الـ 88
منطقة تبوك
 شقراء تحتفي باليوم الوطني 88 وتكرم شهداء الواجب
أبرز المواد
 أمانة منطقة تبوك تنظم أمسية شعرية وطنية بعنوان “فرحة وطن”
منطقة تبوك
مدير جامعة الملك خالد يرعى فعاليات لقاء استثمار الماضي في صنع المستقبل لليوم الوطني 88

مدير جامعة الملك خالد يرعى فعاليات لقاء استثمار الماضي في صنع المستقبل لليوم الوطني 88

أبرز المواد
وكيل إمارة جازان يستقبل طلاب مدرسة الملك عبدالله وفصول الأمل بمناسبة اليوم الوطني

وكيل إمارة جازان يستقبل طلاب مدرسة الملك عبدالله وفصول الأمل بمناسبة اليوم الوطني

منطقة جازان
(كسائي) عسير الأول على المملكة في مسار الترفيه

(كسائي) عسير الأول على المملكة في مسار الترفيه

منطقة عسير
أمير عسير يوجه بالتحقيق في قضية الطفلة جنى الشهري

أمير عسير يوجه بالتحقيق في قضية الطفلة جنى الشهري

أبرز المواد

فنون المدينة تنظم معرضا فنيا في مطار المدينة

فنون المدينة تنظم معرضا فنيا في مطار المدينة
http://almnatiq.net/?p=636011
المدينة المنورة - عادل الزهراني

بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانون نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة معرضا للفنون التشكيلية واخر للتصوير الفوتوغرافي في الصالة الملكية التابعة لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، حيث شارك 17 عشر فنانا وفنانة بلوح تشكيلية وصور فوتوغرافية وطنية تحمل الهوية السعودية و صورا للملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه وأبناءه ملوك المملكة العربية السعودية وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع.

 

روابط ذات صلة

مدير جامعة الملك خالد يرعى فعاليات لقاء استثمار الماضي في صنع المستقبل لليوم الوطني 88

مدير جامعة الملك خالد يرعى فعاليات لقاء استثمار الماضي في صنع المستقبل لليوم الوطني 88
أمير عسير يوجه بالتحقيق في قضية الطفلة جنى الشهري

أمير عسير يوجه بالتحقيق في قضية الطفلة جنى الشهري
خادم الحرمين الشريفين يدشن قطار الحرمين السريع

خادم الحرمين الشريفين يدشن قطار الحرمين السريع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*