فنون المدينة تنظم معرضا فنيا في مطار المدينة

المدينة المنورة - عادل الزهراني

بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانون نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة معرضا للفنون التشكيلية واخر للتصوير الفوتوغرافي في الصالة الملكية التابعة لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، حيث شارك 17 عشر فنانا وفنانة بلوح تشكيلية وصور فوتوغرافية وطنية تحمل الهوية السعودية و صورا للملك المؤسس عبد العزيز طيب الله ثراه وأبناءه ملوك المملكة العربية السعودية وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع.