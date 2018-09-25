الفرم: في اليوم الوطني 88.. يستلهم الوطن والمواطن ملحمة تاريخية وذكرى عظيمة

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المناطق - بريدة

أكد سعود بن محمد بن محسن الفرم رئيس مركز قبه بمنطقة القصيم إلى أنه بمناسبة الذكرى الـ 88 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يتجدد الاحتفال بها في كل عام لتعيد إلى أذهاننا تاريخ عظيم وهو اليوم الذي وحد فيه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه شتات هذا الوطن المعطاء وحوّل الفرقة والصراعات والحروب القبلية والطائفية إلى تلاحم وتكاتف وتكامل تحت راية واحدة خفاقة تحمل شعار التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

 

 وأوضح الفرم أن الذكرى الـ 88 لليوم الوطني تأتي وقد تحقق لبلادنا الكثير من جوانب التنمية الشاملة التي لامست شتى مجالات الحياة ليعيش الجميع على ترابه في أمن واستقرار ورغد عيش وحياة كريمة، وأن جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها تحظى بدعم لا محدود في الجوانب التنموية الشاملة، والتي تضمنتها خطط رؤية المملكة 2030 في ظل تطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

 

وقال: نحتفل هذه الأيام والوطن والمواطن يعيشون الملحمة التاريخية وهذه الذكرى العظيمة مناسبة خالدة تتجدد كل عامٍ ليعيش الأجيال قصة قيادة حكيمة وشعب وفي، يستلهمون من خلالها قصص بطولات سطرها مؤسس هذه البلاد وتبعه أبناؤه البررة من بعده.

 

ورفع سعود بن محمد الفرم بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق ولاة أمرنا لكل ما يحب ويرضى وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود.

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