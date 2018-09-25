خادم الحرمين الشريفين يدشن قطار الحرمين السريع

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دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في جدة اليوم قطار الحرمين السريع.

جاء ذلك خلال رعايته ـ أيده الله ـ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة .

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، محطة ركاب قطار الحرمين السريع كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي .

ثم عزف السلام الملكي.

عقب ذلك اطلع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على أبرز ما تقدمه محطة قطار الحرمين السريع من خدمات للمسافرين.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مكانة في المنصة الرئيسة بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – والحضور فيلماً وثائقياً عن مشروع قطار الحرمين السريع .

إثر ذلك ألقى معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي كلمة قال فيها : ” لقد شرفنا الله بخدمة ضيوف الرحمن منذ أن أنعم على وطننا بوحدته، على يد مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ وها هو النهج يستمر في عهدكم يا خادم الحرمين الشريفين ، راسماً لنا خطط عمل شاملة حفزتنا جميعاً على مضاعفة الجهود ومسابقة الزمن في سعينا لتحقيق توجيهاتكم الكريمة لراحة الحجاج والمعتمرين “.

وأضاف ” لقد وجهتم ياسيدي بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، وفق الرؤية الوطنية الطموحة 2030، بما في ذلك الخدمات الأساسية للنقل عبر مشاريع كبرى يَسرت سُبل الراحة للحجاج والمعتمرين لتكون الرحلة بين مكة والمدينة أقرب وأيسر من أي وقت مضى، وإن تدشين هذا المشروع بالتزامن مع مناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين لتوحيد هذا الوطن العظيم، ما هو إلا تأكيد على التزام المملكة بخدمة الإسلام والمسلمين بفضل حرصكم وعنايتكم ودعمكم، الذي تجسد عبر عدد من المشاريع العملاقة في خدمة ضيوف الرحمن”.

وأعلن معاليه جاهزية انطلاق وتشغيل قطار الحرمين قائلا ” أتشرف بإعلان جاهزية انطلاق وتشغيل قطار الحرمين السريع ، حيث نفخر ونتشرف جميعاً بنقل ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطاهرة”.

وأكد وزير النقل أن قطار الحرمين يمثل الفكرة التي رعاها خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ وحرص على إنجازها وتذليل كل الصعوبات التي اعترضها واليوم أصبحت الفكرة واقعاً نعيشه لتكون داعماً لتحقيق رؤية المملكة في استيعاب النمو المستمر في عدد قاصدي الحرمين الشريفين.

وأوضح أنه بعزم على إنجاز المشروع وفق أفضل التجارب العالمية تم تنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع ليشمل خمس محطات. محطتان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة في قلب محافظة جدة ، هذا القطار على خط بطول 450 كيلو متراً وبطاقة استيعابية تصل إلى 60 مليون مسافر سنوياً، يتنقلون بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع بكل راحة وأمان وسرعة وكفاءة.

ونوه معالي وزير النقل بحرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين المستمرة لقطاع النقل ووصفها بأنها الدافع للجميع لبذل قصارى جهودهم لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة ، وترسيخ مكانة المملكة بتحويلها إلى مركز “لوجستي” عالمي يربط القارات الثلاث.

ورفع معاليه شكره لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة، سائلاً المولى العلي القدير أن يبارك في مكتسبات الوطن ويبارك في قيادته الحكيمة، وأن يمدها بتأييده ونصره وتوفيقه لمواصلة خطى الاستقرار والتنمية.

كما أعرب عن شكره لكافة وزراء النقل السابقين و للعاملين في منظومة النقل منهم في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” وهيئة النقل العام .

عقب ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – هدية تذكارية بهذه المناسبة تشرف بتقديمها معالي وزير النقل.

ثم التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين ونخبه من مهندسي وموظفي المشروع .

بعد ذلك استقل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القطار متوجهاً بحفظ الله ورعايته إلى منطقة المدينة المنورة .

وكان في وداعه – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين.

وقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بدء رحلات قطار الحرمين السريع قائلاً ” توكلنا على الله، ونسأل الله التوفيق.

والحمد لله بلادنا في نمو وازدهار في كل المجالات، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته .. وشكراً”.

حضر حفل التدشين صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين .