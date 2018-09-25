أمير عسير يوجه بالتحقيق في قضية الطفلة جنى الشهري

المناطق - أبها

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة وفاة الطفلة جنى الشهري إثر إلتماس كهربائي بشارع الفن التابع لبلدية محافظة المجاردة.

وأوضح المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب سمو أمير منطقة عسير المتحدث الرسمي بالإمارة سعد بن عبدالله آل ثابت ، أن توجيه الأمير فيصل بن خالد يقضي بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في الحادثة وإحالة المتسببين للنيابة العامة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأكد آل ثابت أن سمو أمير منطقة عسير شدد على أهمية تطبيق العقوبة الرادعة بحق المتورطين في الحادثة .