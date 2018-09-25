(كسائي) عسير الأول على المملكة في مسار الترفيه

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المناطق - أبها

حصل نادي حي الكسائي التابع للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على المركز الأول على مستوى أندية الحي في المملكة في مسار الترفيه ، فيما تسلم درع التكرم مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ خالد بن فهد الشهري ، خلال الاحتفال الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم  مساء أمس( الإثنين) بمناسبة اليوم الوطني  ، برعاية سمو امير المنطقة الأمير فيصل بن مشعل بن سعود ، وبحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى .

من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان، التهنئة للقائمين على النادي، فيما ثمن جهود إدارة النشاط الطلابي والمساعد للشؤون التعليمية  الأستاذ سعد الجوني لقاء هذا الإنجاز  .

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