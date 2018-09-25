وكيل إمارة جازان يستقبل طلاب مدرسة الملك عبدالله وفصول الأمل بمناسبة اليوم الوطني

جازان - فضة آل عطيف

أستقبل وكيل أمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير مدرسة الملك عبدالله في جازان وعدد من طلاب المدرسة وفصول الأمل والذين قدموا التهنئة له بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية.

ورحب وكيل إمارة جازان بالطلاب ومنسوبي فصول الأمل وثمن لهم الاحتفاء بفرحة اليوم الوطني ، واستمع الى شرح عن أبرز برامج ونشاطات المدرسة وطلاب الاحتياجات الخاصة.

وقدم عدد من الطلاب كلمات ومشاركات بلغة الاشارة تعبيرا عن هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

عقب ذلك كرم وكيل الامارة ، الطلاب ومنسوبي فصول الأمل بهدايا تذكارية متمنيا لهم التوفيق والنجاح .

وفي ختام اللقاء قدم مدير مدرسة الملك عبدالله بجازان موسى القاسمي ، درعاً بهذه المناسبة ، معبرا عن سعادته والطلاب بهذه الزيارة وما يجدونه من دعم ورعاية من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه وامارة المنطقة.