مدير جامعة الملك خالد يرعى فعاليات لقاء استثمار الماضي في صنع المستقبل لليوم الوطني 88

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رعى معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي لقاء اليوم الوطني الـ88، المقام بهذه المناسبة تحت عنوان “استثمار الماضي في صنع المستقبل” بتنظيم من كلية العلوم الإنسانية ممثلة في قسم التاريخ والجمعية التاريخية السعودية بمنطقة عسير، وذلك بحضور عدد من وكلاء وعمداء الجامعة ومنسوبيها يوم الثلاثاء الـ15 من محرم الجاري بمبنى المدرجات المركزية في مقرها الرئيسي (قريقر) .

وتتضمن فعاليات اللقاء معرضاً مصاحباً ضم عدداً من الصور الفوتوغرافية والأعمال التشكيلية الوطنية المشاركة في مسابقة “الوطن في صورة “، إضافة إلى 5 جلسات علمية يقدمها عدد من وكلاء وعمداء الجامعة.

حيث افتتح السلمي فور وصوله مقر الحفل المعرض المصاحب مطلعاً على المشاركات الفوتوغرافية والتشكيلية، ومن ثم حفل افتتاح اللقاء الذي هنأ فيه القيادة الرشيدة والمجتمع بمناسبة اليوم الوطني الـ88، وقال ” بإذن الله نحتفل كل عام تحت ظل قيادتنا الرشيدة، بكافة شرائح المجتمع بالأمن والآمان والاستقرار والازدهار الذي تنعم به مملكتنا الغالية”، شاكراً كلية العلوم الإنسانية وقسم التاريخ والجمعية السعودية التاريخية على تنظيم هذا اللقاء الذي يهدف الى استذكار ما قامت به هذه البلاد المباركة وما ينتظرها من مستقبل زاهر بأيدي أبنائها وبناتها وذلك أحد النشاطات التي تعمل عليها جامعة الملك خالد احتفالاً بهذه المناسبة الكريمة لليوم وغداً في شطري الطلاب والطالبات بكافة فروع الجامعة.

بدوره شكر عميد كلية العلوم الإنسانية الدكتور يحيى الشريف معالي مدير الجامعة على رعايته لهذه المناسبة موصلاً شكره لكافة منسوبي الجامعة على حضورهم، مشيداً بما يقوم به قادة هذا الوطن الغالي ، لافتاً إلى فخر كافة فئات المجتمع بما يعيشه الوطن من أمن وآمان وازدهار ونهضة قائمة على همم الرجال وطموحات الشباب تحت ظل عناية الله .

فيما تضمنت جلسات اللقاء العلمية 5 محاور شملت جلسة بعنوان “اليوم الوطني الـ88 مسيرة وعطاء” قدمها الدكتور سعيد القحطاني، كذلك جلسة للدكتور أحمد آل فائع بعنوان ” دور كرسي الملك خالد للبحث العلمي في تدوين التاريخ الوطني وحفظه”، إضافة إلى جلسة بعنوان “المشروع الوطني لرصد النص الرقمي العربي ودوره في التنمية الاجتماعية” للدكتور عبدالرحمن المحسني، كما قدم الدكتور سعد القحطاني جلسة بعنوان “أضواء على جهود المملكة العربية السعودية في دعم العمل الخيري”، واختتمت الجلسات بمشاركة الدكتور علي مرزوق تحت عنوان “إعداد المعرض التشكيلي عن اليوم الوطني”.

كما سلم معالي مدير الجامعة جوائز الفائزين في المسابقة التي نظمتها الجامعة لهذه المناسبة تحت عنوان ” الوطن في صورة “، والتي حصلت على المركز الأول في فرع الصور الاحترافية فجر الشهري والمركز الثاني زيد آل زيد، والمركز الثالث أبرار باوجيه، أما المركز الرابع حصل عليه المتسابق مفلح الحبابي، والخامس عوض الحربي، وفي فرع الصور الصحفية حصل على المركز الأول محمد المالكي، والثاني عمار الملحم، وفي المركز الثالث عبدالوهاب الألمعي، والرابع زهير الطريفي، والخامس سعود العنزي والتي أقيمت المسابقة بلجنة إشرافيه وتحكيمية متخصصة ذات خبرة عالية في مجالات التصوير.

يذكر أن احتفالات جامعة الملك خالد باليوم الوطني الـ88 تقام في شطري الطلاب والطالبات في كافة فروع الجامعة لمدة يومين 15 – 16 من محرم الجاري.