انطلاق فعاليات القلعة التاريخية باملج

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http://almnatiq.net/?p=636057
أملج - فايز السميري
رعى محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي فعاليات القلعة التاريخية مساء امس بحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي وعدد من الاهالي والعائلات التي جذبتها الفعاليات المقامة بمناسبة اليوم الوطني وقدمت فرقة فوشيا الاستعراضية عدد من الفقرات على انغام الاهازيج والشيلات الوطنية التي نالت على استحسان الجمهور ولقيت تصفيق حاد وتفاعل معها الحضور.
الى جانب ذلك قام المحافظ الحضور بجولة داخل معارض القلعة التاريخية شملت المتحف التراثي البحري وركن الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي وركن المرسم والحرف اليدوية.

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