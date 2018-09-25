الصقير يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88

تبوك - علي العميري

قال اللواء متقاعد محمد بن سليمان صقير تحتفي المملكة هذه الأيام باليوم الوطني، الثامن والثمانون وتعد هذه المناسبة عزيزة علينا لما لهذا اليوم من إنجاز تاريخي خطت فيه المملكة خطوات واسعة في كافة الميادين بعد أن وحّد صفوفها وأرجاءها المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودالذي سخره الله لهذا البلد لجمع شمله وتوحيد كلمته وبناء كيانه كمانحمد الله سبحانه وتعالى على أن تمر بنا هذه الذكرى المهمة ونحن نتمتع بالأمن والأمان

وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا أتقدم بخالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعودوسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بهذا اليوم، داعياً الله جلت قدرته، ان يديم على هذا البلد أمنه واستقراره ومزيدا من التقدم والرخاء، إنه سميع مجيب الدعاء.