املج تشهد اطلاق عدد من صغار السلاحف في البحر

املج - فايز السميري

شهدت محافظة املج اطلاق عدد من صغار السلاحف في البحر ضمن حملة توعوية للحفاظ على البيئة وتنظيف الشاطئ بمشاركة محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي ووكيل المحافظة مسعود الجهني ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي.

وانطلقت الحملة التي نظمتها رابطة املج البيئة التابعة للجنة التنمية الاجتماعية مساء امس على شاطيء الحسي جنوب املج ٤٥كم بمشاركة سياحية املج وحرس الحدود والثروة السمكية ومكتب الارصاد وحماية البيئة بالوجه ممثل بمدير المكتب ريان الطرياني ، وتهدف الى حماية السلاحف اثناء وضع بيضها ودفنه على الشاطيء خلال فترة تكاثرها في شهر سبتمبر من كل عام ومنع السيارات من المرور على مناطق اعشاشها والحرص على نظافة الشاطئ اثناء التنزه وعدم رمي المخلفات في البحر.

كما تم اطلاق عدد ٢٠ من صغار السلاحف التي خرجت من حاضنتها الي البحر وتنظيف الشاطئ من النفايات وعلب البلاسيتك التي بلغت كميتها ٤٨ عبوة من اكياس النفايات سعة٥٠كم.