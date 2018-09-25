احدث الأخبار

نهاية ذراع طهران في اليمن بات قريباً بشهادة “الحوثي”
أبرز المواد
 المدينة المنورة تتزين بأبهى الحلل لإستقبال خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الأمير بدر بن سلطان يستقبل أمين منطقة الجوف
منطقة الجوف
 ترمب: السعودية بقيادة الملك وولي عهده تحرز إنجازات ضخمة
أبرز المواد
 يد سلمان الخير تطلق قطار الحرمين.. المشروع يخدم 60 مليون مسافر سنويا.. ونقلة نوعية في خدمات المملكة لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 المملكة ترفض وتستنكر الاتهامات الباطلة لمسؤولون إيرانيون حيال هجوم الأحواز
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يفتتح المعرض التشكيلي عن حب الوطن لطلاب وطالبات عشر جامعات في المملكة
أبرز المواد
 جامعة الباحة تحتفل باليوم الوطني 88
أبرز المواد
 املج تشهد اطلاق عدد من صغار السلاحف في البحر
أبرز المواد
 الصقير يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88
منطقة تبوك
 انطلاق فعاليات القلعة التاريخية باملج
منطقة تبوك
 ترمب: نعمل مع دول الخليج والأردن ومصر لتحالف استراتيجي
أبرز المواد
نهاية ذراع طهران في اليمن بات قريباً بشهادة “الحوثي”

نهاية ذراع طهران في اليمن بات قريباً بشهادة “الحوثي”

أبرز المواد
المدينة المنورة تتزين بأبهى الحلل لإستقبال خادم الحرمين الشريفين

المدينة المنورة تتزين بأبهى الحلل لإستقبال خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
الأمير بدر بن سلطان يستقبل أمين منطقة الجوف

الأمير بدر بن سلطان يستقبل أمين منطقة الجوف

منطقة الجوف
ترمب: السعودية بقيادة الملك وولي عهده تحرز إنجازات ضخمة

ترمب: السعودية بقيادة الملك وولي عهده تحرز إنجازات ضخمة

أبرز المواد

املج تشهد اطلاق عدد من صغار السلاحف في البحر

املج تشهد اطلاق عدد من صغار السلاحف في البحر
http://almnatiq.net/?p=636063
املج - فايز السميري
شهدت محافظة املج اطلاق عدد من صغار السلاحف في البحر ضمن حملة توعوية للحفاظ على البيئة وتنظيف الشاطئ بمشاركة محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي ووكيل المحافظة مسعود الجهني ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي.
 وانطلقت الحملة التي نظمتها رابطة املج البيئة التابعة للجنة التنمية الاجتماعية مساء امس على شاطيء الحسي جنوب املج ٤٥كم بمشاركة سياحية املج وحرس الحدود والثروة السمكية ومكتب الارصاد وحماية البيئة بالوجه ممثل بمدير المكتب ريان الطرياني ، وتهدف الى حماية السلاحف اثناء وضع بيضها ودفنه على الشاطيء خلال فترة تكاثرها في شهر سبتمبر من كل عام ومنع السيارات من المرور على مناطق اعشاشها والحرص على نظافة الشاطئ اثناء التنزه وعدم رمي المخلفات في البحر.
كما تم اطلاق عدد ٢٠ من صغار السلاحف التي خرجت من حاضنتها الي البحر وتنظيف الشاطئ من النفايات وعلب البلاسيتك التي بلغت كميتها  ٤٨ عبوة من اكياس النفايات سعة٥٠كم.

روابط ذات صلة

نهاية ذراع طهران في اليمن بات قريباً بشهادة “الحوثي”

نهاية ذراع طهران في اليمن بات قريباً بشهادة “الحوثي”
المدينة المنورة تتزين بأبهى الحلل لإستقبال خادم الحرمين الشريفين

المدينة المنورة تتزين بأبهى الحلل لإستقبال خادم الحرمين الشريفين
ترمب: السعودية بقيادة الملك وولي عهده تحرز إنجازات ضخمة

ترمب: السعودية بقيادة الملك وولي عهده تحرز إنجازات ضخمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*