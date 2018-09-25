جامعة الباحة تحتفل باليوم الوطني 88

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احتفلت جامعة الباحة اليوم الثلاثاء، باليوم الوطني 88 بحضور معالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ومحافظ محافظة العقيق غلاب بن غالب أبو خشيم, ووكلاء وعمداء الكليات وطلاب الجامعة, وذلك على مسرح المدينة الجامعية.

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي, فيما ألقى معالي مدير جامعة الباحة كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة رفع من خلالها التهنئة باسمه واسم منسوبي الجامعة لمقام خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد الأمين, وسمو أمير منطقة الباحة -حفظهم الله-, بمناسبة اليوم الوطني 88.

وقال الدكتور الحسين أن من أنعم الله على هذه البلاد الطّاهرة أن كساها بوافر الأمن والأمان والاستقرار، وأحاطها بالتقدّم والازدهار، ودثرها بأسباب التنمية والحضارة, ولقد أضحت مملكتنا العزيزة مضرب المثل في نموّها، وقوّتها، وحداثتها، وإرثها الحضاري والثقافي, مؤكداً بأن لا يجب أن يمر هذا اليوم دون أن نستجلي مقدار تلك التضحيات الجليلة التي قامت على سواعد المؤسّس العظيم: لبنةً لَبِنة، حتى استوى البنيان، وتكاملت أركان التّشييد, حيث غدت المملكة -والمملكة وحدها- في العصر الحديث علامة فارقة في وحدتها، وبنائها، وأمنها، واستقرارها، وتقدّمها، وحضارتها.

ونوه معالي مدير جامعة الباحة بأن على الجميع أن يستذكر -بكلّ فخر واعتزاز- هذا اليوم، وأن يستصحب رحلة العطاءات التي قام بها المؤسّس العظيم، وأن يقرأ تلك التضحيات الجليلة التي قدّمها, حيث ينبغي أن نستلهم تلك القصص البطولية التي سطّرها المؤسس من أجل توحيد هذا الكيان ولمّ شمله حتى غدا الوطن -أرضًا وإنسانًا- تأريخًا حافلاً بالمنجزات الكبيرة, مشيراً بأن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية سيظل دومًا، يومًا مجيدًا في ذاكرة إنسان هذه الأرض، وشاهدًا حيًّا ماثلاً على ترابها, وبفضل الله تعالى، ثمّ بفضل التضحيات الكبرى التي قدّمها القائد المؤسس -طيب الله ثراه-، استحال الوطن باحةً غنّاء، تجمع ما بين المنجز الماثل، والأمن الوارف، والحضارة المزدهرة.

وأختتم معالي الدكتور عبدالله الحسين بأن ما تحقّق لهذا الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده -حفظهما الله- نقلات نوعية، ومشروعات عملاقة، وعطاءات تنموية لتنمية الوطن، وتحقيق رقي ورفاهية المواطن, سائلاً الله أن يحفظ الله لهذا الوطن قادته، وأن يديم على وطننا أمنه، وأمانه، واستقراره، وأن يحفظ جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن وينصرهم إنّه ولي ذلك والقادر عليه.

بعد ذلك شاهد الحضور أوبريت “مشاعر وطنية” قدمه مجموعة من طلاب الجامعة.

وفي ختام الحفل افتتح معالي مدير جامعة الباحة معرض اليوم الوطني 88 ببهو مبنى إدارة الجامعة, واستمع إلى شرح مفصل عن محتويات المعرض الذي ضَّم عدد من الأركان منها صوت التأريخ .. توحيد وإنجاز, وطني روض من الإبداع, واليوم عرسك يا وطني, وعبق الماضي نبراس الحاضر, وحكاية علم الراية في أعلى السارية, وأرضنا جذور المجد تفتخر, الركن الخاص للتبرع بالدم لجنودنا البواسل بعنوان “دماؤنا فداء لكم”, فيما سطّر معالي مدير جامعة الباحة كلماته تعبيرًا عن روح الولاء والانتماء على جدارية المعرض.