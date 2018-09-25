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الأمير فيصل بن بندر يفتتح المعرض التشكيلي عن حب الوطن لطلاب وطالبات عشر جامعات في المملكة

الأمير فيصل بن بندر يفتتح المعرض التشكيلي عن حب الوطن لطلاب وطالبات عشر جامعات في المملكة
http://almnatiq.net/?p=636073
المناطق - الرياض

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم ، المعرض التشكيلي عن حب الوطن لطلاب وطالبات عشر جامعات في المملكة الذي ينظمه مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في جامعة الملك سعود، بمقر بهو الجامعة في الدرعية، تحت عنوان “ذاكرة وطنية بعيون طلابية”، ويستمر ثلاثة أيام .
وبين سمو أمير الرياض في تصريح صحفي عقب الممناسبة أن المعرض جسد روح المواطنة لابناء الجامعات في المملكة معرباً عن بالغ فخره بهذه المشاركات والجهود الواضحة لجامعة الملك سعود .
وأكد سموه دور جامعة الملك سعود في احتضان مثل هذه المناسبات وتفعيل المواهب وروح الشباب متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .
مما يذكر أن المعرض يضم 60 لوحة فنية قدمها مجموعة من الموهوبين في الرسم التشكيلي من طلاب وطالبات عشر جامعات في المملكة هي جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة أم القرى، جامعة طيبة، جامعة القصيم، جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، جامعة جازان , حيث تعبر هذه اللوحات عن حب الوطن، والاحتفاء بمرور 88 عامًا على توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، واستشراف مستقبل البلاد من خلال عروض لمدارس فنية مختلفة.

 

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