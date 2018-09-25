يد سلمان الخير تطلق قطار الحرمين.. المشروع يخدم 60 مليون مسافر سنويا.. ونقلة نوعية في خدمات المملكة لضيوف الرحمن

المناطق - إسلام داوود

يوم مشهود عاشته المملكة اليوم، بتتويج جهودها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، القادمين من كافة ربوع الدنيا بتدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسميا من جدة، اليوم، قطار الحرمين السريع.

جاء ذلك خلال رعايته -أيده الله- الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة.، حيث زار محطة ركاب قطار الحرمين السريع، واطلع -حفظه الله- على أبرز ما تقدمه محطة قطار الحرمين السريع من خدمات للمسافرين.

وبدوره، ألقى وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي كلمة، أكد فيها أن المشروع الذي يأتي في إطار الرؤية الوطنية الطموحة 2030، بما في ذلك الخدمات الأساسية للنقل عبر مشاريع كبرى ستيسر سبل الراحة للحجاج والمعتمرين لتكون الرحلة بين مكة والمدينة أقرب وأيسر من أي وقت مضى

وأعلن جاهزية انطلاق وتشغيل قطار الحرمين قائلاً: “أتشرف بإعلان جاهزية انطلاق وتشغيل قطار الحرمين السريع، حيث نفخر ونتشرف جميعاً بنقل ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطاهرة”.

مواصفات:

وقال وزير النقل، إنه بعزم على إنجاز المشروع وفق أفضل التجارب العالمية تم تنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع ليشمل خمس محطات؛ محطتان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة في قلب محافظة جدة.

وهذا القطار على خط بطول 450 كيلومتراً، وبطاقة استيعابية تصل إلى 60 مليون مسافر سنوياً، يتنقلون بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع بكل راحة وأمان وسرعة وكفاءة.

نقلة حضارية:

بدوره، وللتأكيد على أهمية الحدث التاريخي الذي دشنه خادم الحرمين اليوم، أكد وزير الإعلام/ عواد بن صالح العواد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه في عهد الخير والنماء، يأتي تدشين #قطار_الحرمين_السريع ممثلاً للنقلات الحضارية التي تشهدها بلادنا في شتى المجالات.

وأضاف، أن المشروع جاء تحت قيادة حكيمة ورؤيةٍ سديدة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله، لخدمة المواطنين والحجاج والمعتمرين وتيسير تنقلاتهم بين الحرمين الشريفين.