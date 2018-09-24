الأمير بدر بن سلطان يستقبل أمين منطقة الجوف

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ومرافقيه .

وهنأ المهندس الغامدي سمو أمير منطقة الجوف بنجاح أحتفال المنطقة بمناسبة اليوم الوطني88 الذي أقيم بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا .