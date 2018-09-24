الأمير بدر بن سلطان يستقبل أمين منطقة الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي ومرافقيه .
وهنأ المهندس الغامدي سمو أمير منطقة الجوف بنجاح أحتفال المنطقة بمناسبة اليوم الوطني88 الذي أقيم بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا .
وقدم سمو أمير منطقة الجوف شكره وتقديرة لامانة المنطقة ولكل من عمل لإنجاح احتفالات اليوم الوطني88 بالمنطقة، داعياً الله سبحانه ان يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين .
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