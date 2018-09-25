المدينة المنورة تتزين بأبهى الحلل لإستقبال خادم الحرمين الشريفين

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تزينت المدينة المنورة بأبهى الحلل وأعلام التوحيد الخفاقة والإضاءات الخضراء والعبارات الترحيبية التي تحمل صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله –, وذلك بمناسبة زيارته – أيده الله – لمنطقة المدينة المنورة.

وتعد زيارة خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة الرابعة بعد توليه -أيده الله – مقاليد الحكم في المملكة, حيث حظيت طيبة الطيبة خلال تلك الزيارات للملك المفدى بالعديد من المشروعات التنموية والتطويرية التي تصب في صالح مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وزائري مسجده الشريف.

وتتزامن هذه الزيارة المباركة للملك المفدى وأرجاء المملكة تعمها الفرحة والبهجة احتفاء باليوم والوطني ال 88 للمملكة.

وقد أعرب عدد من مسؤولي ومواطني المدينة المنورة عن سعادتهم بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمدينة المنورة التي تؤكد رعايته واهتمامه – أيده الله – لكل ما يحتاجه المواطنين.

وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الزيارة الميمونة لطيبة الطيبة التي تعد وساما يفتخرون به، أدخلت الفرحة في نفوس أبناء المنطقة والمقيمين وستعود عليهم بالنفع العظيم سائلين الله العلي القدير التوفيق والعون له في تكملة مسيرة البناء والتطوير .

وقال نائب مدير مستشفى التأهيل الطبي بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحجيلي “إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يستبشر بها قاطنو المدينة المنورة قاطبة لما يحملونه لهذا القائد العظيم من محبة وتقدير، مؤكداً أن هذه الزيارة الميمونة تجسد أقوى صور التلاحم الوثيق بين أبناء الوطن و حكومته”.

وقال “إن تنامى إلى مسامعهم خبر زيارته الميمونة إلا وعم الفرح والسرور جميع أنحاء المدينة المنورة ابتهاجا وسعادة وفرحا بقدومه لأنهم يعلمون مدى حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله بالمدينة المنورة وأهلها الكرام”.

وأضاف لقد تحقق للمدينة المنورة بفضل الله الكثير من الإنجازات والمشاريع التنموية التي فاقت كل التصورات وهذا يدل على حرص الحكومة الرشيدة على السعي الحثيث من أجل تحقيق رفاهية المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية عليه وتلبية احتياجاته في جميع شؤونه الحياتية وتوفير العيش الرغيد والحياة الهانئة له والعمل الدؤوب على رفعة الوطن والسهر على أمنه وحمايته، فجميع مظاهر التنمية والازدهار والاستقرار الذي تنعم به بلادنا منذ توحيدها على يدي المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تهدف إلى رفعة الوطن ورخاء المواطن .

وحَمِدَ الدكتور الحجيلي، الله جل وعلا على النعم التي ننعم بها من خير في وطن آمن مستقر وعهد مزدهر في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

من جهته عبر استشاري الطب النفسي بالمدينة المنورة الدكتور أحمد حافظ عن سعادته بزيارة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للمدينة المنورة ، موضحا أنها مناسبة سعيدة خالدة، لاسيما مع تزامنها مع ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وأكد أن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومأرز الإيمان زيارة خير وبركة وعطاء ونماء متجدد ، وزيارة حب ووفاء وتلاحم بين الراعي والرعية ، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد من كيد الكائدين وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

بدوره عبّر وكيل عمادة الدراسات العليا بجامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور جريبة بن أحمد الحارثي عن سعادته بزيارة خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة، وقال: إن زيارته – رعاه الله – لطيبة الطيبة دليل على حبه الخاص لها ولساكنيها وأهلها.

وأكد أن لهذه الزيارة الميمونة طابعها الخاص، لتزامنها مع احتفال الوطن بذكرى اليوم الوطني الـ 88 لتجتمع لأهل المدينة المنورة بذلك فرحتان، فرحة باليوم الوطني، وفرحة بمقدم خادم الحرمين الشريفين ، سائلا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة ويوفقهم لكل خير ويزيدهم رفعة وشموخا ويديم على بلادنا الأمن والاستقرار والخير والبركات .

أما رئيس المجلس البلدي لأمانة المدينة المنورة عيسى السحيمي فأوضح أن أهالي المدينة المنورة يترقبون هذه الزيارة الملكية كل عام التي تأتي ضمن نهج أعتاد عليه قادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس – رحمه الله – لمناطق المملكة بشكل عام، وللمدينة المنورة ومكة المكرمة بشكل خاص، لما لهما من مكانة عظيمة في قلوب قادة هذه البلاد حبا وحرصا على أن تكون في مقدمة مدن العالم نمواً وازدهاراً.

وقال: “اليوم تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لطيبة الطيبة لتؤكد على المكانة السامية التي تحظى بها مدينة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في قلب قائد المسيرة لتجسد الاهتمام الشخصي على أن يلتقي بأهلها ويطمئن على المشروعات التنموية فهي زيارة تحمل آفاقاً واسعةً محملة بحزمة من المشاريع الواعدة التي ستحقق آمال وطموح سمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه وأهلها ومحبيها في أرجاء العالم وزوار مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام”.

وقال طبيب جراح العظام بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحجيلي: “أعتدنا من القيادة الرشيدة كل عام كما هو الحال في مناطق المملكة على هذه الإطلالة للاطمئنان على المشاريع وما يخدم المناطق والشعب ، كما ‏تعودنا أيضا في أرض طيبة الطيبة على هذه الزيارة التي تحمل في طياتها ‏أسمى معاني الأبوة والمسؤولية وتجسد أقوى صور التلاحم الوثيق بين أبناء الوطن قيادة وشعبا محملة بالخير من مشاريع تنموية لها فائدة على المواطن.

ونوّه بالعناية والاهتمام اللذين يوليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمناطق المملكة كافة ومنها منطقة المدينة المنورة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ما هي إلا امتداد لنهج ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة ، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويوفقهما لكل خير .

من جهته أكد ممثل هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة الإعلامي والكاتب صحفي عبدالغني بن ناجي القش، أن المدينة المنورة تعانق ‏في صورة من صور التلاحم بين الراعي والرعية ‏قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ‏وقد اكتسبت حلة من البهاء عمت جميع أرجائها، مشيراً إلى أن هذه الزيارة الميمونة تحمل في طياتها لأهالي المدينة المنورة الخير والبركة.

وقال: “إن التاريخ خير شاهد على أن جميع الزيارات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين، قد حملت جملة من المشاريع التنموية التي تعود على ‏مدينة المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة التسليم بالخير وتخدم أهاليها وزائريها في آن واحد، كما تحمل في طياتها اهتمام قيادة هذه البلاد ‏بالمدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث يؤكد – رعاه الله – أن عز وفخر هذه البلاد يكمن في خدمة الحرمين الشريفين، لذا نجده أيده الله يباشر تدشين المشاريع التنموية للمدينتين المقدستين بنفسه ‏ويوليها عنايته ورعايته.

وأكد أن السائر في شوارع المدينة المنورة يدرك للوهلة الأولى مقدار الفرح الذي أبرزته شوارعها وميادينها ‏بل ومعالمها ومبانيها بهذه الزيارة الميمونة ، ‏كما أنه يرى بعض المشاريع التي سيتم تدشينها في هذه الزيارة الكريمة التي ستكون بمثابة معالم تضاف إلى معالم المدينة المنورة التي تم الإنفاق عليها بسخاء خدمة لأهاليها وزائريها.

وأوضح أن القيادة تبذل الغالي والنفيس لكل مشروع يخدم الحرمين الشريفين، داعياً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد قيادتها الرشيدة لتنعم بالأمن والأمان.

من جهته أكد رئيس العلاقات العامة بالمجلس البلدي بالمدينة المنورة حسين المحمدي أن الخير يعم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم رجل الخير والعطاء والحزم والعزم والمنجزات العظيمة التي عمّت أرجاء الوطن فأصبحت بلادنا في مصاف أكثر البلدان متقدماً ورخاءً ورفاهية.

وقال: “إن خادم الحرمين الشريفين رجل حمل هموم الوطن والأمة وسخر لهما نفسه ووقته وجهده ، لافتا إلى أن أبناء المدينة المنورة يتطلعون للزيارة الكريمة التي تحمل كل بشائر الخير، مؤكداً أن مسيرة العطاء والإنماء في عهد ملك الحزم والعزم تتواصل وتلبي جميع طموحات المواطنين .

وعبر عضو المجلس المهندس حسين الخليفي عن سعادته بزيارة خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة , مؤكدا أن المشاعر لا توصف بهذه الزيارة الميمونة التي أسعدت جميع الأهالي , الذين تعودوا من القيادة الحكيمة تلمس متطلباتهم واحتياجاتهم وهذه الزيارة تأتي من منطلق التواصل المتين بين الشعب والقيادة الرشيدة.

وأكد منسق برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة أحمد بن عبيد حماد أن العالم الإسلامي يتطلع إلى تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله قطار الحرمين، الذي يعد الأول في الشرق الأوسط من ناحية المواصفات والطاقة الاستيعابية و الأول من نوعه في خدمة أكبر عدد لنقل حجاج بيت الله الحرام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يقدمه من خدمات للإسلام والمسلمين.

بدوره أعرب قائد مدرسة الإمام الشوكاني المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة عبدالجليل الغامدي عن فخره بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمدينة المنورة .

وقال: “زادنا فرحا وسرورا وبهجة وحبورا فأهلا بك يا ملك الخير والعطاء أهلا بك بين أبناء شعبك في طيبة الطيبة ، كما عبر قائد مدرسة الفهدية محمد بن طالع الحيسوني عن سعادته الغامرة بهذه الزيارة الميمونة التي تؤكد اهتمامه لطيبة الطيبة بتدشين المشاريع التي تخدم أهالي المدينة المنورة ، سائلا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين , وأن يديم على هذه البلاد النعم و يحفظها من كل مكروه”.

أما وكيل مدرسة الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة أحمد بن سويعد القرافي فقال: ها هي طيبة الطيبة تزدان جمالاً و فرحا وتملأ البهجة أرجأها بقدوم خادم الحرمين الشريفين، فيما عبّر المعلم بمدرسة الإمام الشوكاني المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة محمد بن مقبل العوفي عن سعادته البالغة بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمدينة المنورة التي تحمل في طياتها بشائر الخير العميم لمواطني المدينة المنورة ولزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم .

وقال: طبتم في طيبة يا خادم الحرمين الشريفين التي نعيش فيها هذه الأيام فرحة مناسبة اليوم الوطني الـ 88 وفرحة قدومكم الميمون لطيبة الطيبة.

من جهته أعرب المواطن أحمد بن سعد الحيسوني عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة المباركة ، مؤكدا أن المدينة المنورة تتزين بأصدق العبارات والتهاني ترحيبا بوالد الجميع لما يحمله جميع سكان المدينة المنورة في قلوبهم من مشاعر الفرح والغبطة بزيارة ملك الحزم والعطاء ، داعيا الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية.

من جانبه رحب المواطن عبدالعزيز بن عبدالمجيد سمرقندي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في المدينة المنورة، شاكراً الله أن هيأ لهذه البلاد رجالاً وفوا بما عاهدوا الله عليه بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من كل أصقاع الدنيا جنبا إلى جنب وتوفير حياة كريمة للمواطن حاملا معه بشائر الخير للتنمية وبناء المواطن.

وعبّر المواطن هاني بن عبدالله المزيني عن سعادته بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمدينة المنورة , وقال , نقول أهلاً وسهلاً بك يا خادم الحرمين الشريفين بين أبنائك وأهلك ونهنئ أنفسنا بمقدمك يامن ملكت القلوب بالمحبة أهلاً بك وبصحبك الكرام ، و بالأمس نحتفل باليوم الـ 88 واليوم تحتفل المدينة بقدومك يا خادم الحرمين الشريفين يا ملك الحزم والعزم حفظك الله من مكروه .

وقال ملهم ومحمد عبدالرزاق حافظ , إن السعادة تغمر جميع أهالي طيبة الطيبة بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – فزيارته تؤكد حرصه أيده الله واهتمامه وعنايته التي يوليها للمدينة المنورة وأهلها وزوارها فمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم تشهد تطوراً وتقدماً حضاريا في عهده الميمون حفظ الله مليكنا وبلادنا العزيزة .

بدوره قال المواطن عبدالرحمن بن بكر برناوي إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – نهج اعتاد عليه قادة المملكة في زياراتهم التفقدية لمناطق المملكة، ونالت المدينة المنورة الحظ الأوفر من عناية ملوك المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله فقد توارثوا الاهتمام بالمدينة المنورة ومحافظاتها وقراها وحرصوا أن تأخذ المدينة حظها من التنمية والتطوير ، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي ضمن تلك الزيارات الذهبية المنتظمة التي تشهد افتتاح عدة من المشاريع الحيوية و تبشر بنهضة حضارية عملاقة وتحقق الرؤية المنتظرة وأهدافها الخيرة بإذن الله .

وأكد المواطن عامر بن سلمان المطيري أن هذه الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله للمدينة المنورة تمثل واقع قادة هذا الوطن منذ تأسيسه وتوحيده على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – وسار على ذات النهج من بعده أبناؤه حيث الاهتمام بالمواطنين في أمور حياتهم وتلمس مطالبهم عن قرب في صورة تجسد عمق التلاحم بين القائد والشعب ، سائلا الله أن يحفظ المملكة وحكامها وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار , أما المواطن خالد بن عبدالرشيد حافظ , فقال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمدينة المنورة أغلى المناسبات علينا كمواطنين وهي زيارة تؤكد عمق العلاقة بين القيادة والشعب وعلى ما يحظى به المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة من دعم واهتمام وحرص الملك على تفقد أحوال أبنائه من الشعب في كل مناطق المملكة ، سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان ويحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

من جهته وصف المواطن محمد بن سعد الجابري زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – للمدينة المنورة بأنها تحمل في طياتها الكثير من الخير وتصب في رفعة هذا الوطن وتلبي متطلبات التنمية والرخاء وتفقد أحوال المواطنين والوقوف على تنفيذ العديد من المشاريع في طيبة الطيبة سواء فيما ما يتعلق بتوسعة المسجد النبوي الشريف أو غيرها من مشاريع الخير والنماء ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قائد مسيرة هذه البلاد المباركة وأن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها ورخاءها.