مبادرة وطنية تحصد أكثر من 18 مليون مشاهده وأكثر من 100 ألف صورة في اليوم الوطني

جدة _ عادل الزهراني

أطلقت مجموعة صافولا النسخة الثانية من مبادرة ” #صورتك_وطنك ” التي حصدت أكثر من 100 ألف صورة خلال اليوم الوطني ، وهدفت إلى رفع الوعي المجتمعي لاستثمار الصورة الايجابية لدعم الوطن والتعبير عن النهضة الشاملة التي يعيشها في جميع قطاعاته ، دعماً لمرتكزات رؤية 2030 وتعزيزاً لإستراتيجية الدولة بتحويل المملكة إلى نموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة.

وشهد إطلاق المبادرة التي تواكبت مع اليوم الوطني 88 .. إقامة ندوة عن ” تأثير الصورة في حب الوطن ” بالشراكة مع نادي الإعلاميين السعودي وبحضور 15 إعلاميا يمثلون الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ، وبحضور الإدارة العليا لصافولا حيث استعرضوا النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في موسمها الأول ، واتفقوا على الدور الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال صورة ايجابية عن الوطن.

وثمن المدير التنفيذي للشؤون العامة والاستدامة وأمين مجلس إدارة مجموعه صافولا طارق إسماعيل ، الدور البارز لنادي الإعلاميين في دعم المبادرة التي حظيت بمشاركة أكثر من 100 الف صورة في نسختها الثانيه ولفت إلى أن الندوة تستهدف وضع آلية عمل مستدامة .. وقال : استمر النجاح في النسخة الثانية على التوالي حيث حصد هاشتاق ” #صورتك وطنك ” أكثر من 18 مليون مشاهده خلال الايام الثلاثة لإطلاق المبادرة ، وأضاف ان أغلب المشاركات تعكس النهضة الكبيرة التي يشهدها الوطن في جميع القطاعات ، لافتاً إلى أن التعاون مع نادي الإعلاميين سيؤدي إلى المزيد من المبادرات التي تخدم الوطن.

من جهته .. دعا رئيس نادي الإعلاميين التطوعي حسن الصبحي إلى المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص والجهات غير الربحية لرسم صورة أكثر إشراقا للوطن في ظل التأثير الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي داخلياً وخارجياً ، وقال : تمثل الشراكة مع صافولا نموذجاً يحتذى به في خدمة الأهداف الوطنية ، حيث شددت التوصيات النهائية للندوة إلى ضرورة تعزيز برامج التنمية المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الشركات ، مع استمرار مبادرة ” #صورتك_وطنك ” طوال العام وليس خلال مناسبة اليوم الوطني فقط ، ودعمها إعلاميا استشعاراً بدورها الكبير ، خصوصاً أن الصورة تكفي في الإعلام الجديد عن ألف كلمة ، وتؤدي إلى نتائج كبيرة تعجز الوسائل التقليدية عن تحقيقها.