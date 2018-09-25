أمير الجوف يبحث مع المشيطي دعم مشروعات وزارة البيئة والمياه في المنطقة

المناطق _ الجوف

نوه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – ، لمختلف القطاعات والخدمات التي تتبع وزارة البيئة والمياه والزراعه في المنطقه.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ، معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي ومرافقيه، بحضور مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري .

واطلع سموه خلال اللقاء على المشروعات التي تنفذها الوزارة في المنطقة ، واستعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون المياه والزراعة، والصرف الصحي، ونصيب المنطقة من المبادرات كالتشجير ومبادرة التنمية الريفية، وتأهيل المنتزهات البرية وزيادة أعدادها وتأهيل المناطق الرعوية الجديدة، وتقديم الخدمات للمزارعين، واستكمال البنية التحتية لمشاريع شبكات المياه والصرف الصحي بالمنطقة، وإيجاد حلول عاجلة لبحيرة الصرف الصحي بسكاكا، بحيث يتم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً في تشجير المنطقة المحيطة بالبحيرة ، واستكمال المشاريع الجاري تنفيذها .

وناقش سموه دعم زراعة شجرة الزيتون والصناعات الناتجة عنها ومساهمة الشركات الزراعية في دعم المشاريع الزراعية وصغار المزارعين.

كما قدم معالي نائب الوزير لسمو أمير المنطقة عرضاً عن التطور الحاصل بمنظومة البيئة والمياه والزراعة، وبوصلة إستراتيجيتها تجاه رؤية المملكة 2030 ، وتحسين الهيكل لفروع الوزارة بالمناطق ، بحيث يكون للوزارة فروع بالمناطق يقدم كل الخدمات للمواطنين في منظومة الوزارة ، من خلال إدارة البيئة لخدمة البيئة والغطاء النباتي ومكافحة التصحر والتشجير ، وإدارة للمياه تهتم بتنمية المصادر ورخص الآبار ، وإدارة للزراعة تعنى بكافة شؤون الزراعة ، وتحسين العمل وكفاءة الأداء لخدمة المواطن.

من جهته أعرب معالي المهندس المشيطي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على حفاوة الاستقبال مشيداً بما حظيت به الجوف من مشروعات تنموية سواءً في مجال المياه أو الزراعة ، مثنياً على المتابعة الحثيثة واهتمام سموه المتواصل على كافة مشروعات الوزارة بالمنطقة.