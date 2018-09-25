الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس محكمة الإستئناف بالمنطقة وعدد من المشايخ

المناطق _ فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء فضيلة الشيخ عبدالرحمن الرقيب رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وعدد من المشايخ.

وأكد سموه بأن قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله حريصة على تطبيق شريعة الله وأحكامه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأيضاً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

منوهاً سموه بسرعة إنجاز المعاملات القضائية وفق ما تنص عليه الأنظمة والقوانين دون ظلم لا أحد وأن يأخذ كل ذي حق حقه حسب الشرع.

من جانبه شكر الرقيب نائب أمير المنطقة الشرقية على حرصه ومتابعته للمحاكم وتوجيهاته لخدمة المواطنين والمقيمين سائلاً الله أن يحفظ البلاد من كل سوء وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا.