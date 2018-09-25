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إجتماع السجون بمنطقة عسير والغرفة التجارية بأبها

إجتماع السجون بمنطقة عسير والغرفة التجارية بأبها
http://almnatiq.net/?p=636135
المناطق _ أبها

في إطار التوجه العام ووفق الخطة الإستراتيجية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية وتطوير السجون والاصلاحيات والتي  هدفت إلى الإستثمار في المكان والإنسان لتكون مخرجاتها ذات جودة عالية بتأهيل نزلائها وإصلاحهم  وعلى ضوء ذلك
عُقد اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/١/١٥ الموافق ٢١٠٨/٩/٢٥ إجتماع بين السجون بعسير والغرفة التجارية بأبها بمقر مديرية السجون بمنطقة عسير بعنوان ( باب الشراكة والإستثمار) …
وقد حضره سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بابها الأستاذ حسن معجب بن حويز واعضاء مجلس الغرفة ومدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد بن تراحيب بن غنام وعدد من ضباط المديرية المختصين في التأهيل والاستثمار والشؤون الفنية.
وقد نوقش في الإجتماع محور الشراكة والإستثمار في السجون من قبل رجال الأعمال بالمنطقة في بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد توصل المجتمعون كمرحلة أولى إلى إنشاء عدد من المصانع الحيوية مثل:-
– مصنع الأبواب الاتوماتيكية
– مصنع مخابز آلية.
– مصنع تغليف التمور .
على أن يكون هناك مصانع في المرحلة الثانية…
مصنع الإكسسوارات ومصنع الزي الموحد…
وتم تحديد لجنة من الجهتين للمتابعة وإنهاء الدراسات الاقتصادية المتعلقة بالمشاريع.
عقب ذلك توجه المجتمعون إلى الموقع الاستثماري بسجن ابها والوقوف على أرض الواقع..
الجدير بالذكر أن هذه المصانع سوف تُشَغّْل بأيدي النزلاء والنزيلات بهدف تأهيلهم وإكسابهم مهن تؤهلهم للحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.

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