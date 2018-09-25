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الوادعي يشكر القيادة بعد تعيينه على المرتبة الرابعة عشرة

الوادعي يشكر القيادة بعد تعيينه على المرتبة الرابعة عشرة
http://almnatiq.net/?p=636138
المناطق _ عسير

رفع رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أسمى معاني الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  حفظهم الله بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه على المرتبة الرابعة عشر رئيساً لبلدية محافظة خميس مشيط .
كما أعرب الوادعي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز حفظهم الله لدعمهم الدائم وتوجيهاتهم السديدة لكل مامن شأنه خدمة المنطقة وأهلها و لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ  ولسعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي وفقهم الله لما يولونه من إهتمام بالغ ودعم متواصل لتذليل كافة الصعاب لتقديم أفضل الخدمات البلدية بالشكل الذي يرضي قيادتنا الحكيمة والمواطنين الكرام، داعياً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة وخدمة المليك والوطن وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية.

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