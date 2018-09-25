الأمير أحمد بن فهد يستقبل عدد من طلاب وطالبات تعليم المنطقة لتهنئة سموه بذكرى اليوم الوطني 88

المناطق _ فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان ، وعدد من الطلاب والطالبات الذين قدموا لسموه التهنئة بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.

وأكد سموه ممتدحاً المبادرة التي قام به الطلاب والطالبات بأن الوطن يمضي قدما إلى الإمام ببرامجه الهادفة لبناء العقول وتنمية الحس الوطني في هؤلاء النشئ ، وحثهم سموه على مواصلة الجد والاجتهاد والارتقاء إلى أعلى المستويات العلمية فالوطن ينتظرهم وينتظر إسهاماتهم وإسهامات جميع أبنائه وبناته في مختلف المجالات، مقدماً سموه للجميع الشكر ومتمنياً لوطننا الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله وسمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله.

شارك في الحضور مدير العلاقات العامة والإعلام بتعليم الشرقية سعيد الباحص ، ومدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد الزهراني والأستاذة هدى الغامدي مساعدة مدير مكتب التعليم بشرق الدمام وقائد مدرسة الأمير فهد بن سلمان الابتدائية فيصل المسند وقائدة المدرسة العاشرة الابتدائية بشرق الدمام إيمان القحطاني.