المملكة تطلق منصّة إلكترونيّة لإصدار تأشيرة سياحيّة للجماهير الرياضيّة حول العالم لحضور سباق “الدرعيّة إي بري”

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تستعد المملكة العربية السعوديّة لفتح المجال أمام الجماهير من كل أنحاء العالم للمرة الأولى في تاريخها لحضور سباق “الدرعيّة إي بري” ، وذلك بإطلاقها منصّة إلكترونيّة للسياح الرياضيّين حول العالم في حفل وضع حجر أساس سباق “الدرعيّة إي بري” الذي أقيم اليوم في – الدرعيّة التاريخيّة – بمنطقة الرياض.

وستستضيف الدرعيّة التاريخيّة أكثر من 40,000 مشجّع لحضور سباق شهر ديسمبر القادم الذي يعد أول سباقات “الفورميلا إي” في الشرق الأوسط وأول سباق لفورمولا إي والذي يشهد مشاركة سيارات من طراز جين 2.

وسيكون من ضمن الجماهير المرحب بها لحضور سباق الجولة الافتتاحية لبطولة إي بي بي فورمولا إي 2018 – 2019 م آلاف الجماهير والسياح من خارج المملكة والذين ستتاح لهم فرصة استخراج تأشيرة مرتبطة بتذكرة السباق من خلال منصّة “شارك” بإجراءات إلكترونيّة ميسرة وبسيطة.

وتعبر الشراكة الممتدة لعشرة أعوام قادمة بين الهيئة العامة للرياضة وفورمولا إي عن التزام المملكة بمستقبل السياحة كونها أحد أهم الركائز التي تدعمها رؤية المملكة 2030، وعلى أهميّة فورمولا إي ضمن رزنامة الأحداث الرياضية ، والاجتماعيّة والتجاريّة البارزة في الشرق الأوسط وهو ما يتمثل بالإعلان عن رعاية الخطوط الجوية العربية السعوديّة ، الناقل الوطني في المملكة العربية السعودية ، لبطولة فورمولا إي وتسميتها طيراناً رسميا للموسم الخامس ، وإضافة الاسم التجاري “السعوديّة” لمسمى الجولة الأولى في الدرعية.

وفي حفل التدشين الرسمي للسباق الذي عُقد اليوم في مبنى محافظة الدرعية ، تحدّث صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قائلاً: “يعتبر هذا السباق حدثاً تاريخيّا بالنسبة للرياضة في المملكة العربيّة السعوديّة، ونحن ندعو العالم بأسره لزيارة المملكة وسعيد جدّاً للترحيب بالجميع في الدرعيّة ” ، مضيفاً ، أن من المناسب جدا أن نستقبل فورمولا إي في هذا التوقيت كونها من الرياضات التي تدعم الاستدامة وهو ما نسعى لتبنيه مستقبلاً ، والسعوديون يحبون رياضة السيارات بالفطرة، وهذا ما يجعل من رعاية الخطوط الجوية السعودية للحدث أمراً رائعاً، ويعبر عن ترحيبنا بالعالم لزيارة المملكة والاستمتاع بالحدث.

وأضاف سموه : سباق الدرعيّة إي بري سيشهد حضور الجماهير من كل أنحاء العالم إلى المملكة من دون أي عقبات للاستمتاع بهذا الحدث الرياضي المميز وفعالياته المصاحبة، ابتداءً من السباق المثير على مضمار الدرعيّة ومروراً بالفعاليات المنوعة التي سيحييها أكبر نجوم العالم، كل هذا يتوفّر للجميع من خلال منصّة “شارك”، تذكرتك هي تأشيرة سفرك ، لافتاً النظر إلى أن المملكة تسابق نحو المستقبل في هذه البطولة ونحن نفتح أبوابنا للعالم في مرحلة فارقة من تاريخنا في ظل رؤية المملكة 2030 والتي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارة وزير الدفاع – حفظهما الله – .

من جهته شهد حفل التدشين مشاركة الخطوط الجوية العربية السعوديّة وعدد من ممثلي الجهات الخاصة والحكوميّة والتي ستعمل برفقة الهيئة العامة للرياضة على ضمان نجاح السباق وفعالياته المصاحبة ، كما شارك أيضاً الرئيس التنفيذي لفورمولا إي أليخاندرو أغاغ، وأسطورة سباقات الفورميلا1 مع فريق Venturi البرازيلي فيليبي ماسا و زميلته في الفريق السائقة سوزي وولف واللذان أصبحا سفيرين للخطوط الجوية العربية السعوديّة.

وفي خضم الاستعدادات لسباق “الفورميلا إي”، عملت السلطات السعودية بجانب اليونيسكو على تشييد مضمار السباق في شوارع الدرعيّة التاريخيّة بالاستفادة من طبيعة سيارات “الفورميلا إي” والحريصة على الطاقة النظيفة وتجنّب أي مصدر من مصادر التلوث الضوضائي ، وقد ألهم المشروع أفكاراً للاستثمار في البنية التحتيّة مع جهود الحفاظ على الدرعيّة التاريخية كأحد جواهر التراث العالمي المسجلة في اليونيسكو.

وستقام على هامش سباق الدرعية إي بريمن أيام 14 – 16 ديسمبر من العام الحالي عدد من الفعاليات الترفيهية والثقافيّة لجعل هذا السباق حدث تاريخي للجماهير والعوائل والسياح الأجانب على حد سواء ، كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بسلسلة الفعاليات في الأيام القادمة قبل موعد الحدث الكبير.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية : “ننظر إلى صغار السن والذين سيتابعون هذا السباق الأول من نوعه بكونهم من سيعمل على تنمية هذه الصناعة في المستقبل القريب ، وأيضاً سيسابقون ويمثلون المملكة العربية السعوديّة على حلبات السباق إن شاء الله ” ، مشيراً إلى أن التثقيف حول هذا النوع من الفرص سينمو كثيراً ببذرة ما نزرعه الآن في الدرعيّة ، مؤكداً أن السباق سيساهم في تغيير حياة الكثيرين وكذلك سيعزز من الصورة النمطيّة حول الرياضة في المملكة ، حيث بدأنا نحصد بعض الثمار سريعاً ، فالحلبة بدأت بالاكتمال وباعتماد اليونيسكو ، هو تطوّر ملحوظ يخالطه حفاظ على الموروث بنفس الوقت ، ويأتي سباق “الفورميلا إي” ضمن حزمة من الشراكات الرياضيّة والتي تعقدها المملكة مع كبرى الاتحادات الرياضيّة حول العالم كالاتحاد الدولي للمصارعة الترفيهية “دبليو دبليو إي”، الجولة الأوربية للغولف والاتحاد الدولي للملاكمة ، وذلك لاستضافة أحداث رياضيّة عالميّة يستمتع بها المشجعون حول العالم.