أطفال الباحة يحتفلون بذكرى اليوم الوطني 88

المناطق-الباحة

احتفل عدد كبير من اطفال الباحة بذكرى اليوم الوطني ٨٨ للمملكة العربية السعودية واحتشد الأطفال الذين توشحوا بالأعلام السعودية وباللباس الأخضر وبصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله في الحدائق والمنتزهات في مشهد مميز عبروا فيه عن مدى فرحتهم باليوم الوطني ٨٨ ، وعلى رغم صغر سنهم الا أنهم أصروا على الاحتفال باليوم الوطني على طريقتهم الخاصة ولم يخفي العديد من الأطفال عن فرحتهم باليوم الوطني من خلال تعابيرهم التي ارتسمت عليها براءة الطفولة عبر الأهازيج والأغاني الوطنية التي اطلقوها ولفتت أنظار الجميع بأصواتهم الجميلة والتي جسدت مدى حبهم لوطنهم وعشقهم لهذا اليوم والذي اعتبروه تجسيد وتعبير عن فرحة وطن .

