مكتبة الملك عبدالعزيز تحتفي بدور المرأة وتعزز قيم المواطنة للأطفال

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نظمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة برنامجا خاصا بمناسبة الاحتفال “باليوم الوطني 88” وذكرى توحيد وتأسيس المملكة العربية السعودية، أقيمت فعالياته مساء يوم الثلاثاء 15/1/1440هـ الموافق 25/9/2018 م في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بخريص في مدينة الرياض.

وقد انطلق برنامج الحفل في تمام الساعة الخامسة مساءً بكلمة المشرفة العامة على المكتبات النسائية ومكتبات الأطفال في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذة فاطمة الحسين والتي ذكرت أهمية الاحتفاء المجتمعي بالمناسبات الوطنية، وان المكتبة بما توافر لديها من إمكانات دائماً ما تسخرها لمثل هذه المناسبة العظيمة، وتعتبر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وعبر مكتبتها النسائية ومكتبة الأطفال احد اهم المبادرات المجتمعية الرائدة من خلال نشاطاتها والتي أصبحت علامة فارقة في المحافل والمناسبات المختلفة ، ثم عقد لقاء أدارته الأستاذة نوال الحيدري، تناولت من خلاله دور المرأة في تنمية الوطنية و طرحت عدة محاور اشتملت على أهمية تنمية الوطنية لدى الأطفال والمراهقين والطلاب ، إضافة إلى المحافظة على مقتنيات الوطن، والمواطنة والقدوة الحسنة، تلاه استعراض ونقاش لتجارب بعض الأمهات في غرس قيم المواطنة لدى أطفالهن وجميع أفراد الأسرة.

كما قدمت مكتبة الملك عبدالعزيز ضمن فقرات احتفالها باليوم الوطني 88 أمسية بعنوان “ماراثون شعر وطني” بإدارة الأستاذة عائشة الحزامي فتح فيها المجال للحاضرات من محبات القصيد والوطن لإلقاء شعر من نظمهن و مقتطفات واقتباسات من اختيارهن في اجواء ادبية رائعة وجدت تفاعل كبير حيث استنطق الشعر الأحاسيس وألهب المشاعر باعتباره رمزية مهمة في المناسبات الوطنية .

كما قدمت مكتبة الملك عبدالعزيز للأطفال بمكتبة الأطفال برنامجاً منوعاً تضمن العديد من المسابقات المشوقة ، وعرض حديث عن الوطن ومكانته في نفوس المسلمين جميعاً ونفوس ابنائه وبناته خصوصاً، كما صدحت الأناشيد والأغاني الوطنية في جنبات الحفل، وبرزت العروض المسرحية ، وعدد من الأركان التفاعلية الثقافية والفنية بالإضافة إلى ركن للتصوير، لتمنح للطفل تجربة متكاملة تغذي روحه الوطنية وعقله وتطلعاته، وتجعله فرداً فاعلاً مع ما يدور حوله، وتعرفه عن قرب على رؤية وطنه 2030 ليحسن التخطيط لنفسه خططاً منسجمة مع خطط وطنه.

واختتمت فعاليات الحفل بتفاعل كبير من السيدات والأطفال، حيث جمعت بين المعرفة والمرح والمشاركة في التعبير عن الحب والانتماء لهذا الوطن المعطاء. .