اكتشاف عيوب خطيرة في هواتف آيفون الجديدة

المناطق - الرياض

ذكر بعض مستخدمي منصة “reddit” الشهيرة أن هواتف آبل التي أطلقت مؤخرا تعاني من بعض المشاكل.

وأشار بعض المستخدمين إلى أن “شاشات هذه الهواتف تعاني من مشاكل في إظهار الألوان”، فيما أكد مستخدم أنه عندما أراد اختبار هاتفي “iPhone XS” و”XS Max” في وضعية العمل الليلي، قام بتشغيل تطبيق تويتر، وبدلا من أن يظهر على خلفية التطبيق اللون الأسود كما هو مفترض في الظلام، ظهر لون بنفسجي غامق مائل للبني.

ولا تعتبر هذه العيوب هي الوحيدة التي اشتكى منها مستخدمو هواتف آبل الأخيرة، بل أكد بعض المستخدمين أن هذه الهواتف تستغرق وقتا كبيرا نسبيا لتعمل بعد إعادة إقلاعها، يصل أحيانا إلى أكثر من 16 ثانية.