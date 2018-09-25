الهيئة السعودية للملكية الفكرية توقع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية مع كوريا الجنوبية

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وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع مكتب الملكية الفكرية الكوري الجنوبي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الملكية الفكرية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للدول الأعضاء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) الثامن والخمسين في سويسرا.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم ، ومن الجانب الكوري المفوض بالإنابة عن مكتب الملكية الفكرية الكوري .

ويأتي توقيع مشروع مذكرة التفاهم ، إشارةً لقرار مجلس الوزراء رقم (590) بالموافقة على التباحث مع جمهورية كوريا الجنوبية، رغبةً في تعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال الملكية الفكرية بين الطرفين، وفقاً للتشريعات السارية في البلدين، وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بينهما، والقيام بوضع أنظمة التشغيل الآلي وأتمتة الإجراءات, ويشمل ذلك تطوير آليات سير العمل ونظم المعلومات والعمليات الإدارية, ويكون تنفيذ ذلك من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بسياسات الطرفين وإستراتيجياتهما وخططهما، إضافةً إلى وضع برنامج ترخيص وكلاء الملكية الفكرية للهيئة.

و تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجهتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كل بحسب اختصاصاتها، وزيادة التنسيق وتضافر الجهود بصورة تكاملية لزيادة وعي الجمهور وترسيخ معرفة المجتمع بمحتوى وتطبيقات الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات في مجالات الملكية الفكرية والتعاون في إجراء الدراسات والأبحاث في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.