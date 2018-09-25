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الشعلة يتقدم للمركز الثالث بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الأولى

الشعلة يتقدم للمركز الثالث بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الأولى
http://almnatiq.net/?p=636196
المناطق - واس

خسر فريق النجوم من نظيره النهضة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .
وارتفع رصيد النهضة إلى 7 نقاط بالمركز الثامن ، وتوقف رصيد النجوم عند 5 نقاط بالمركز الرابع عشر .
وفاز فريق الجيل على الطائي بهدفين دون رد ، ليرتفع رصيد الجيل إلى 7 نقاط بالمركز العاشر ، وتوقف رصيد الطائي عند 4 نقاط بالمركز الثامن عشر .
وتقدم فريق الشعلة للمركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن العين وهجر صاحبي المركز الأول والثاني ، عقب فوزه على الخليج بهدف دون رد ،ليتوقف رصيد الخليج عند 4 نقاط بالمركز الخامس عشر .
وتعادل فريق الجبلين مع القيصومة بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الجبلين 7 نقاط بالمركز التاسع إلى ورصيد القيصومة 4 نقاط بالمركز السادس عشر .
وخسر العروبة من ضمك بهدفين دون رد ، ليتقدم ضمك للمركز السادس برصيد 7 نقاط ، وتوقف رصيد العروبة عند 6 نقاط بالمركز الحادي عشر .
وتستَكمل مواجهات الجولة غدا الأربعاء بخمس مباريات حيث يواجه الأنصار العدالة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، والمجزل مع الكوكب على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، والوشم مع هجر على ملعب نادي الوشم بشقراء، والعين مع أبها على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، وجدة مع نجران على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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