شعراء عبقر يتغنون بالوطن في مكتبة جدة العامة

المناطق - عادل الزهراني

تغنى شعراء منتدى عبقر الشعري بأدبي جدة بالوطن وأمجاده وإنجازاته، مجددين الولاء والبيعة، وذلك خلال أمسية جمعت ما بين الوفاء والاحتفاء نظمتها المكتبة العامة بجدة مساء أمس احتفالا باليوم الوطني 88.

حيث افتتحت الامسية بالسلام الملكى بعدها القى رئيس منتدى عبقر الشعري بأدبي جدة الشاعر عبدالعزيز الشريف كلمة قال فيها يتشرف منتدى عبقر الشعري بنادي جدة الأدبي بالمشاركة في عيد الوطن بأمسية شعرية على منبر مسرح المكتبة العامة بجدة وقال في يوم الوطن البهي الخالد.. يومه الذي يسري في كل ماهو نحن. وطن نراه في عيون الأطفال والشباب والشيوخ نراه في ابتسامة الصبايا على المدرجات الخضراء، وفي الوجوه السمراء التي تعشق كل ذرة من رائحة طينه ومطره.

فيما أدار الأمسية الشعرية الإعلامى والشاعر عامر الجفالي عضو منتدى عبقر الشعري. وشارك فيها كل من الشاعر عبدالملك الخديدي والشاعر جابر الدبيش والشاعر ماجد سفران والشاعر على السعلى والشاعر على بدوي الشهري والشاعر ابراهيم القاضي

وشملت الأمسية ثلاث جولات شعرية .

وفي ختام الأمسية كرم مدير المكتبة العامة بجدة أحمد الثقفي الشعراء المشاركين