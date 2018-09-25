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أمين القصيم يفاجئ بلدية العمار بزيارة تفقدية وتفتيشية

أمين القصيم يفاجئ بلدية العمار بزيارة تفقدية وتفتيشية
http://almnatiq.net/?p=636225
المناطق - بريدة

فاجأ أمين منطقة لقصيم المهندس محمد المجلي بلدية مركز العمار 100كلم جنوب بريدة بزيارة تفقدية وتفتيشية صباح (الثلاثاء) وتجول في داخل اقسام البلدية اطلع على سير العمل ، ووقف على تنفيذ عدد من المشاريع التي تنفذها البلدية، وتجول على عدد من القرى التابعة لخدمات البلدية. كما حضر جلسة المجلس البلدي بالعمار واستمع لملاحظات رئيس واعضاء المجلس .

وقد أوضح رئيس المجلس البلدي بمركز العمار المهندس محمد بن سالم الصياف أن زيارة أمين المنطقة المفاجئة والغير معلنة مسبقاً لبلدية العمار والبلديات الأخرى تعتبر من الخطوات الإيجابية التي اتخذها أمين المنطقة تجاه الاطلاع على طبيعة سير العمل دون اشعار مسبق .

وأكد الصياف أن أمين المنطقة حضر جلسة المجلس البلدي التي تزامنت بالمصادفة مع زيارته التفقدية المفاجئة واطلع على بعض أعمال ومنجزات المجلس، واشاد بالدور الذي يقوم به المجلس في الاعمال الرقابية على البلدية ، مؤكداً خلال لقائه بالأعضاء أن العلاقة التكاملية الجيدة بين المجلس والبلدية تحقق المنجزات وتخدم المواطن، وحث المجلس على رفع طلبات المواطنين والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريع البلدية.

ورفع الصياف شكره وشكر أعضاء المجلس لسعادة أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي على زيارته لبلدية مركز العمار وتشريفه جلسة المجلس البلدي، والوقوف على احتياجات مواطنين المركز والقرى التابعة وتفقد سير أعمال البلدية.

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