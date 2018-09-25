بعد تداول مقطع ثعبان داخل كلية في جامعة تبوك.. العنزي رش مواد طاردة للحشرات والقوارض سبب خروجها

المناطق - تبوك - علي العميري

تداول موقع التواصل الاجتماعي هشتاق #ثعابين_جامعة_تبوك لثعبان ضخم بعد تصويره من قبل إحدى الطالبات مما آثار الخوف في نفوس الطالبات وأولياء امورهن بعد مشاهدتهم للمقطع في مبني كلية إدارة الأعمال طريق ضباء بجامعة تبوك.

من جهتة “جوال منطقة تبوك” تواصل مع المتحدث الرسمي لجامعة تبوك الدكتور ناصر العنزي حيث أكد أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بسلامة الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها في كل الاحوال، وأما ما أثير حول الثعان الذي تسلل لإحدى الكليات، فقد تعاقدت الجامعة مع شركة متخصصة في مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف. وتقوم هذه الشركة بأعمال رش المواد الطاردة للحشرات والقوارض وكذلك الزواحف حول المباني الجامعية إضافة الى اعمال المكافحة داخل المباني من الداخل بشكل دوري خلال العام الدراسي الحالي. كما ان وقوع المباني في المدينة الجامعية خارج العمران يسهل دخول مثل هذه القوارض والزواحف. والله الحافظ من كل شر.