احدث الأخبار

عليكم بالتطبيق القرآني “اتلوها صح” .. 200 ألف شخص في 120 دولة يستفيدون منه
أبرز المواد
 إبن عامر: المملكة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الريادة في كافة المجالات
منطقة عسير
 قيادة اللواء 83 مدفعية توقد شعلة سبتمبر بالضالع وتتعهد بالوفاء لدماء شهدائها
دولي
 المملكة ترحب بما أبداه وزير الخارجية الألماني من رغبة في تعزيز العلاقة بين البلدين
أبرز المواد
 بعد تداول مقطع ثعبان داخل كلية في جامعة تبوك.. العنزي رش مواد طاردة للحشرات والقوارض سبب خروجها
منطقة تبوك
 أمين القصيم يفاجئ بلدية العمار بزيارة تفقدية وتفتيشية
منطقة القصيم
 7 مساحيق بروتين.. مفتاح إنقاص الوزن وحرق الدهون
أبرز المواد
 شاهد.. الشاعرة “نجاح المساعيد” تلقي قصيدة في مدح الملك سلمان
أبرز المواد
 واشنطن تطور “حارس” السلاح النووي بمبلغ ضخم
أبرز المواد
 الجبير يشارك في اجتماع دولي يدعو إلى مواجهة أنشطة إيران الخبيثة
أبرز المواد
 شعراء عبقر يتغنون بالوطن في مكتبة جدة العامة
منطقة مكة المكرمة
 المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يستعرض نتائج تقييم الفريق
أبرز المواد
عليكم بالتطبيق القرآني “اتلوها صح” .. 200 ألف شخص في 120 دولة يستفيدون منه

عليكم بالتطبيق القرآني “اتلوها صح” .. 200 ألف شخص في 120 دولة يستفيدون منه

أبرز المواد
إبن عامر: المملكة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الريادة في كافة المجالات

إبن عامر: المملكة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الريادة في كافة المجالات

منطقة عسير
قيادة اللواء 83 مدفعية توقد شعلة سبتمبر بالضالع وتتعهد بالوفاء لدماء شهدائها

قيادة اللواء 83 مدفعية توقد شعلة سبتمبر بالضالع وتتعهد بالوفاء لدماء شهدائها

دولي
المملكة ترحب بما أبداه وزير الخارجية الألماني من رغبة في تعزيز العلاقة بين البلدين

المملكة ترحب بما أبداه وزير الخارجية الألماني من رغبة في تعزيز العلاقة بين البلدين

أبرز المواد

بعد تداول مقطع ثعبان داخل كلية في جامعة تبوك.. العنزي رش مواد طاردة للحشرات والقوارض سبب خروجها

بعد تداول مقطع ثعبان داخل كلية في جامعة تبوك.. العنزي رش مواد طاردة للحشرات والقوارض سبب خروجها
http://almnatiq.net/?p=636228
المناطق - تبوك - علي العميري

تداول موقع التواصل الاجتماعي هشتاق #ثعابين_جامعة_تبوك لثعبان ضخم بعد تصويره من قبل إحدى الطالبات مما آثار الخوف في نفوس الطالبات وأولياء امورهن بعد مشاهدتهم للمقطع في مبني كلية إدارة الأعمال طريق ضباء بجامعة تبوك.
من جهتة “جوال منطقة تبوك” تواصل مع المتحدث الرسمي لجامعة تبوك الدكتور ناصر العنزي حيث أكد أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بسلامة الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها في كل الاحوال، وأما ما أثير حول الثعان الذي تسلل لإحدى الكليات، فقد تعاقدت الجامعة مع شركة متخصصة في مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف. وتقوم هذه الشركة بأعمال رش المواد الطاردة للحشرات والقوارض وكذلك الزواحف حول المباني الجامعية إضافة الى اعمال المكافحة داخل المباني من الداخل بشكل دوري خلال العام الدراسي الحالي. كما ان وقوع المباني في المدينة الجامعية خارج العمران يسهل دخول مثل هذه القوارض والزواحف. والله الحافظ من كل شر.

روابط ذات صلة

املج تشهد اطلاق عدد من صغار السلاحف في البحر

املج تشهد اطلاق عدد من صغار السلاحف في البحر
الصقير يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88

الصقير يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 88
انطلاق فعاليات القلعة التاريخية باملج

انطلاق فعاليات القلعة التاريخية باملج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*