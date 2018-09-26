احدث الأخبار

عليكم بالتطبيق القرآني “اتلوها صح” .. 200 ألف شخص يستفيدون منه
أبرز المواد
 إبن عامر: المملكة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الريادة في كافة المجالات
منطقة عسير
 قيادة اللواء 83 مدفعية توقد شعلة سبتمبر بالضالع وتتعهد بالوفاء لدماء شهدائها
دولي
 المملكة ترحب بما أبداه وزير الخارجية الألماني من رغبة في تعزيز العلاقة بين البلدين
أبرز المواد
 بعد تداول مقطع ثعبان داخل كلية في جامعة تبوك.. العنزي رش مواد طاردة للحشرات والقوارض سبب خروجها
منطقة تبوك
 أمين القصيم يفاجئ بلدية العمار بزيارة تفقدية وتفتيشية
منطقة القصيم
 7 مساحيق بروتين.. مفتاح إنقاص الوزن وحرق الدهون
أبرز المواد
 شاهد.. الشاعرة “نجاح المساعيد” تلقي قصيدة في مدح الملك سلمان
أبرز المواد
 واشنطن تطور “حارس” السلاح النووي بمبلغ ضخم
أبرز المواد
 الجبير يشارك في اجتماع دولي يدعو إلى مواجهة أنشطة إيران الخبيثة
أبرز المواد
 شعراء عبقر يتغنون بالوطن في مكتبة جدة العامة
منطقة مكة المكرمة
 المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يستعرض نتائج تقييم الفريق
أبرز المواد
عليكم بالتطبيق القرآني “اتلوها صح” .. 200 ألف شخص يستفيدون منه

عليكم بالتطبيق القرآني “اتلوها صح” .. 200 ألف شخص يستفيدون منه

أبرز المواد
إبن عامر: المملكة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الريادة في كافة المجالات

إبن عامر: المملكة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الريادة في كافة المجالات

منطقة عسير
قيادة اللواء 83 مدفعية توقد شعلة سبتمبر بالضالع وتتعهد بالوفاء لدماء شهدائها

قيادة اللواء 83 مدفعية توقد شعلة سبتمبر بالضالع وتتعهد بالوفاء لدماء شهدائها

دولي
المملكة ترحب بما أبداه وزير الخارجية الألماني من رغبة في تعزيز العلاقة بين البلدين

المملكة ترحب بما أبداه وزير الخارجية الألماني من رغبة في تعزيز العلاقة بين البلدين

أبرز المواد

المملكة ترحب بما أبداه وزير الخارجية الألماني من رغبة في تعزيز العلاقة بين البلدين

المملكة ترحب بما أبداه وزير الخارجية الألماني من رغبة في تعزيز العلاقة بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=636232
المناطق - واس

رحبت المملكة العربية السعودية بتصريح معالي وزير الخارجية الألماني وما أبداه من رغبة في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات.
وتؤكد المملكة على عمق العلاقات الاستراتيجية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية كونها علاقة تاريخية ومهمة لكلا البلدين، وأن المملكة وألمانيا دولتان لهما دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقه والعالم، بالإضافة إلى دورهما الرئيسي في الاقتصاد العالمي.
ووجه معالي وزير الخارجية دعوة الى نظيره الألماني لزيارة المملكة في أقرب فرصة للبدء بمرحلة جديدة من التعاون الوثيق على كافة الأصعدة بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين.

روابط ذات صلة

عليكم بالتطبيق القرآني “اتلوها صح” .. 200 ألف شخص يستفيدون منه

عليكم بالتطبيق القرآني “اتلوها صح” .. 200 ألف شخص يستفيدون منه
7 مساحيق بروتين.. مفتاح إنقاص الوزن وحرق الدهون

7 مساحيق بروتين.. مفتاح إنقاص الوزن وحرق الدهون
شاهد.. الشاعرة “نجاح المساعيد” تلقي قصيدة في مدح الملك سلمان

شاهد.. الشاعرة “نجاح المساعيد” تلقي قصيدة في مدح الملك سلمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*