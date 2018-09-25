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قيادة اللواء 83 مدفعية توقد شعلة سبتمبر بالضالع وتتعهد بالوفاء لدماء شهدائها

قيادة اللواء 83 مدفعية توقد شعلة سبتمبر بالضالع وتتعهد بالوفاء لدماء شهدائها
http://almnatiq.net/?p=636235
المناطق - الرياض

أوقد أركان حرب اللواء 83 مدفعية العقيد فضل النميري، مساء اليوم الثلاثاء، شعلة الثورة المباركة احتفاءً بالذكرى الـ 56 لثورة 26 سبتمبر المجيدة في معسكر الصدرين في منطقة مريس بمحافظة الضالع.

وفي كلمته خلال حفل إيقاد الشعلة، تعهد العقيد النميري بالوفاء لدماء الشهداء والسير على درب الثوار حتى تحقيق كامل أهداف ثورة 26 سبتمبر السامية والنبيلة والتي ناضل اليمنيون ولا زالوا من أجلها.

حضر الحفل رئيس عمليات اللواء 83 مدفعية العقيد أحمد سمنان، وركن الإمداد والتموين محمد الخيراني، وعدد من القيادات والصف والضباط.

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