ضمن حفل هيئة الزكاة والدخل بأبها باليوم الوطني إبن عامر: المملكة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الريادة في كافة المجالات

المناطق ـ أبها

نظمت هيئة الزكاة والدخل بأبها احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 88 بحضورمدير عام الفرع محمد بن أحمد بن عامر وجميع منسوبي الفرع.

وقال “إبن عامر” في كلمة له بهذه المناسبة: “اليوم الوطني هو امتداد تاريخي ليوم مجيد وعظيم لكافة أفراد الشعب السعودي، فيه تتجسد ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية في أذهان أبناء الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – تلك المسيرة المليئة بالإنجازات والتي يفتخر ويعتز بها كل سعودي”.

وأضاف: “إننا في عصر الإزدهار والتقدم ورغد العيش نقطف ثمار التطور والتقدم فى شتى المجالات من خلال النقلة النوعية التي تضمنتها خطط رؤية المملكة 2030 والتي نشاهدها في تنفيذ مراحل التحول الشاملة في الخدمات التنموية على كافة الأصعده بدءاَ بتأهيل واستقطاب الكفاءات وإعادة هيكلة الخدمات، وتنويع مصادر الدخل، وتطبيق النظم الحديثة المبنية على أعلى معايير الجودة الشاملة وفق أسس تطوير بيئة العمل الحديثة”.

ورفع مدير عام فرع هيئة الزكاة والدخل بأبها محمد بن عامر باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الفرع أسمى آيات التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ـحفظهم الله ـ داعياً الله تعالى أن تتحقق لهذا الوطن الغالي الريادة العظمى في كافة المجالات، وأن يعيد على الجميع هذا اليوم المجيد، وأن يديم علينا الرقي والرخاء والأمن والأمان.