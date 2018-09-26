عليكم بالتطبيق القرآني “اتلوها صح” .. 200 ألف شخص في 120 دولة يستفيدون منه

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بلغ عدد المستفيدين من تطبيق جمعية خيركم الالكتروني “اتلوها صح” المتخصص في تعليم القرآن أكثر من “200” ألف شخص من كلا الجنسين في “120” دولة حول العالم خلال العام الماضي.

وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن عدد التلاوات من خلال التطبيق بلغت أكثر من مليون تلاوة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن التطبيق يعـد الأول من نوعه المتخصص في تقديم خدمات تصحيح التلاوة لجميع شرائح المجتمع وعلى نطاق العالم عن طريق الهواتف الذكية.

وبيّن حنفي أن “اتلوها صح” هو أحد برامج منصة خيركم والتي تضم تطبيقات لجميع الشرائح ومنها فئة الصم والبكم، حيث تتوفر في المتجر الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية.