الدوري الفرنسي لكرة القدم .. موناكو يخسر من أنجيه

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خسر فريق موناكو وصيف الموسم الماضي وبطل 2017 من أمام ضيفه أنجيه صفر-1، اليوم في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعجز موناكو عن تحقيق الفوز للمرة السادسة تواليا حيث تعادل موناكو ثلاث مرات وخسر في مثلها أيضا ، ليحتفظ أنجيه بست نقاط في المركز السادس عشر.

وحقق نيس فوزه الثالث في أربع مباريات على مضيفه نانت بنتيجة 2-1 .